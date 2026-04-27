Trije ključni znaki, zakaj je včasih bolje biti samski

V družbi pogosto prevladuje prepričanje, da je partnerski odnos končni cilj, nekaj, kar bi si morali vsi želeti in doseči. Raziskave pa kažejo precej bolj večplastno sliko.

Psihologinja Bella DePaulo je v študiji iz leta 2023 ugotovila, da razlika v sreči med samskimi in vezanimi ljudmi ni niti približno tako velika, kot si predstavljamo, včasih pa celo povsem izgine, ko upoštevamo osebno izbiro.

Kot poroča Psychology Today, bistvo ni v tem, ali smo v zvezi ali ne, temveč v tem, ali živimo v skladu s sabo. Včasih je najbolj zdrava odločitev prav ta, da si vzamemo čas zase in si iskreno odgovorimo na vprašanje: ali si to res želim ali zgolj sledim pričakovanjem?

Obstajajo trije precej jasni znaki, da je za vas trenutno morda bolje biti samski:

Prvi znak

Bolj kot odnos vas privlači začetna faza zaljubljenosti. Tisti občutek vznemirjenja, ko nekoga šele spoznavate, ko vsako sporočilo prinese novo dozo adrenalina in ko je vse še negotovo, a hkrati polno potenciala. To pogosto zamenjujemo za ljubezen, vendar psihologija ta pojav poimenuje drugače – limerenca. Gre za intenzivno, skoraj obsesivno privlačnost, ki je bolj povezana z napetostjo in pričakovanjem kot z globoko čustveno povezanostjo.

Raziskave celo kažejo, da možgani v tej fazi delujejo podobno kot pri obsesivno-kompulzivnih vzorcih. Ko začetna negotovost izgine in odnos postane stabilen, nekateri ljudje izgubijo zanimanje. Če se vam to ponavlja, morda ne iščete odnosa, temveč občutek, ki ga prinaša lov nanj.

Limerenca je stanje intenzivne, obsedenosti podobne romantične zaljubljenosti, za katero so značilne vsiljive misli, idealizacija osebe in nenehno hrepenenje po vzajemnosti. Izhaja iz angleške besede "limerence", ki jo je v 70. letih prejšnjega stoletja skovala psihologinja Dorothy Tennov.

Drugi znak

Vaša samopodoba je odvisna od tega, ali ste v zvezi ali ne. Če vas ob vprašanjih o vašem partnerskem statusu preplavita nelagodje ali občutek, da morate upravičiti svojo vrednost, potem vaša samozavest morda temelji na zunanji potrditvi. Takšna oblika samopodobe je krhka, saj je odvisna od drugih ljudi. Ko je partnerski status glavni vir občutka lastne vrednosti, samskost ne pomeni le samote, temveč tudi občutek, da je z vami nekaj narobe.

Raziskave kažejo, da ljudje, ki svojo vrednost gradijo na odnosih, pogosteje ostajajo v nezadovoljujočih zvezah in v njih celo zanemarjajo svoje potrebe. Prav zato je obdobje samskosti lahko ključnega pomena, saj omogoča, da zgradite stabilen občutek sebe, ki ni odvisen od tega, ali vas je nekdo izbral.

Tretji znak

V odnosih se vam ponavljajo isti vzorci, ki jih še niste imeli priložnosti zares razumeti. Morda imate občutek, da vas partnerji ne vidijo takšnih, kot ste, ali pa vedno znova prevzamete vlogo tistega, ki daje več. Lahko se zgodi, da se prilagajate do te mere, da izgubljate sebe samo zato, da bi ohranili odnos.

Te vzorce pogosto oblikujejo zgodnje izkušnje in občutek znanega, ki ga naš um zamenja za varnost, tudi kadar to ni zdravo. Težava je, da takšne dinamike težko opazimo, dokler smo v njih. Šele ko stopimo ven, dobimo dovolj distance, da jih lahko razumemo. Prav zato raziskave kažejo, da se jasnost samopodobe po razhodu sicer začasno zmanjša, a se z refleksijo in časom ponovno okrepi – in to na bolj zdrav način.

Biti samski torej ni znak neuspeha ali vmesna postaja do "pravega življenja". Lahko je prostor, kjer se zgodi najpomembnejše delo: razumevanje sebe. In prav to je tisto, kar na koncu omogoča bolj kakovostne, iskrene in stabilne odnose.

