Šok za zvezdnika lige NBA, Lakersi na pragu veličastnega podviga

Ko so Jezerniki vstopili v končnico brez Luke Dončića in Austina Reavesa, so prevladovale napovedi, kako so se Houstonu na stežaj odprla vrata napredovanja. Po uvodnih treh tekmah pa je razplet povsem drugačen. Lakersi na krilih LeBrona Jamesa, Marcusa Smarta in Luka Kennarda vodijo kar s 3:0! V noči na ponedeljek lahko z novo zmago ''pometejo'' z Raketami in dosežejo veličasten podvig, saj bi si v druščini izjemnih ekip v ligi NBA kot prvi zagotovili nastop v konferenčnem polfinalu. Blizu napredovanja je tudi Minnesota, ki pa je drago plačala tretjo zmago nad Denverjem. Prvi zvezdnik Anthony Edwards si je poškodoval koleno, tako da privrženci Timberwolvesov zaskrbljeno pričakujejo nove informacije o njegovem zdravstvenem stanju, Donte DiVincenzo pa je po poškodbi Ahilove tetive že sklenil sezono. V uvodni tekmi današnjega sporeda se v nedeljski matineji merita Toronto in Cleveland.

V noči na ponedeljek bodo odigrane štiri tekme končnice lige NBA, na zadnji izmed njih pa bi že lahko dobili prvega udeleženca konferenčnega polfinala. Lakersi v četrto tekmo z Raketami vstopajo s prepričljivim vodstvom s 3:0 v zmagah. Houston se želi izogniti sramotni metli, ki je po tem, ko so Jezerniki za dalj časa ostali brez Luke Dončića in Austina Reavesa, ni pričakoval malodane nihče. Izbranci JJ Redicka so vendarle znali velemojstrsko zapolniti vrzeli v moštvu, trikrat zapored premagati Houston in si kot prvi v ligi NBA priigrali zaključno žogico za napredovanje.

Optimizem jim lahko dodatno dviguje zgodovinsko dejstvo, da se v končnici lige NBA po zaostanku z 0:3 v skupnih zmagah ni uspelo vrniti še nobeni ekipi. Takšnih primerov je bilo 159, prav vsi so bili neuspešni. Če bo ostalo pri tem, bodo Jezerniki tako letos, čeprav pogrešajo najboljša strelca, preskočili oviro iz Teksasa.

Alperen Sengun še verjame v preobrat, a zgodovina pravi, da ni po zaostanku z 0:3 uspelo napredovati še nobeni ekipi v končnici lige NBA. Foto: Guliverimage

Turški center Alperen Sengun je po stresnem porazu na tretji tekmi, ko je Houston v zadnjih 30 sekundah rednega dela zapravil prednost šestih točk, vendarle izpostavil, kako še ni vsega konec in da še verjame v čudežen povratek. Vseeno pa zgodovinski izkupiček 159:0 odpira vrata napredovanja Lakersom, ki jih v nadaljevanju končnice kot kaže čakajo obračuni z branilcem naslova Oklahoma City Thunder. Prvaki namreč v seriji proti Phoenixu vodijo tudi s 3:0.

Se vrača Austin Reaves?

Kevin Durant je v tej seriji proti Lakersom odigral le eno tekmo. Foto: Reuters Pred četrto tekmo v Houstonu je veliko govora o tem, ali bi se lahko na parket vrnil kateri izmed zvezdnikov. Pri Raketah so na prvi in tretji tekmi pogrešali Kevina Duranta. Nazadnje je manjkal zaradi poškodbe levega gležnja. Pomlajene Rakete so zelo pogrešale najboljšega strelca, ki je v povprečju ob 52-odstotnem metu iz igre dosegal 26 točk na dvoboj, za četrti nastop pa je vprašljiv. Že dolgo manjka tudi izkušeni branilec FredVanFleet, pod košem pa ne more pomagati Novozelandec Steven Adams. Houston tako nastopa z zelo mlado zasedbo, ki pa proti Jezernikom doživlja udarec za udarcem.

Zanimivo bo tudi dogajanje v taboru Lakersov, saj obstaja možnost, da bi se prvič po slabem mesecu in gostovanju v Oklahoma Cityju, ki je bilo usodno tudi za Luko Dončića, na parket vrnil Austin Reaves. Njegov status je prvič pred tekmami letošnje končnice povišan v "vprašljivega". Mar to pomeni, da je poškodba poševne trebušne mišice že odpravljena do te mere, da bi se lahko pridružil soigralcem na delu?

Bi se lahko Austin Reaves na četrti tekmi serije proti Raketam vrnil na parket? Foto: Guliverimage

To bi bil velik dobitek za Jezernike, pri katerih se je v vlogo vlečnega konja v končnici prelevil 41-letni superzvezdnik LeBron James, ob odsotnosti Dončića in Reavesa pa se je strelsko prebudil tudi Luke Kennard. V povprečju dosega dobrih 21 točk na tekmo, za tri točke pa ga odlikuje skoraj 53-odstoten met iz igre. V izjemni formi je tudi Marcus Smart. Ne le, da blesti v obrambi, ampak je odličen tudi v napadu, kjer prispeval 20 točk in osem asistenc na tekmo, njegov met za tri točke pa je kar 50-odstoten. Dončić tudi uradno ne bo kandidiral za to srečanje, na njegovo vrnitev bo potrebno počakati še nekaj časa.

Minnesota v težavah

Kar se tiče poškodb, jih ta konec tedna še kako objokujejo v taboru Minnesote. Čeprav so v noči na nedeljo še enkrat premagali Denver in v skupnih zmagah povedli s 3:1, so zadnji uspeh plačali zelo drago. Donte DiVincenzo je zaradi ene najhujših poškodb v svetu športa, nastradala je Ahilova tetiva, že sklenil sezono in ga čaka dolgotrajno okrevanje.

Anthony Edwards si je poškodoval levo koleno na četrti tekmi končnice proti Denverju. Foto: Reuters

Težave pa ima tudi Anthony Edwards. Prvi zvezdnik Minnesote je v šoku, saj si je poškodoval levo koleno v zelo neprimernem trenutku. Trener Chris Finch se je tako čez noč znašel v ogromnih težavah, na srečo privržencev Minnesote pa je na četrti tekmi s 43 točkami zablestel Ayu Dosunmu in prispeval pomemben delež k zmagi nad Denverjem, na kateri so morali gostitelji celoten drugi polčas zaigrati brez Edwardsa. Privrženci Timberwolvesov bodo tako zaskrbljeno spremljali nove informacije o zdravstvenem stanju prvega zvezdnika ekipe.

Kako je z Wembanyamo in Embiidom?

Bo Victor Wembanyama prejel zeleno zdravniško luč za nastop na tekmi v Portlandu? Foto: Guliverimage Današnji spored se bo v ligi NBA začel z nedeljsko matinejo v Torontu, kjer bodo gostitelji skušali še drugič zapored izkoristiti prednost domačega igrišča proti Clevelandu in v dvorani ScotiaBank Arena izenačiti rezultat v skupnih zmagah na 2:2. Nadaljevalo se bo v Portlandu, kjer bo gostoval San Antonio, a se še ne ve, ali bo stopil na parket tudi 22-letni Victor Wembanyama. Najboljši obrambni igralec lige NBA je po pretresu možganov izpustil tretjo tekmo. Spursi so brez njega zmagali v Portlandu s 120:108

Boston lahko v noči na ponedeljek poveča prednost v seriji s Philadelphio na 3:1. Celticsi so zmagali na tretji tekmi v gosteh s 108:100, za zdaj pa še ni jasno, ali bi lahko 76ersom pomagal tudi prvi center Joel Embiid. Trener Nick Nurse je napovedal, da bo njegovo stanje ocenil na nedeljskem strelskem treningu.

Liga NBA, končnica, 26. april: