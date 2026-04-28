Boston in San Antonio za konferenčni polfinale

V košarkarski ligi NBA bi lahko v sredo zjutraj po slovenskem času že dočakali dva nova udeleženca konferenčnih polfinalov. Medtem ko so si branilci naslova prvakov, košarkarji Oklahome, kot prvi zagotovili napredovanje v drugi krog končnice, se jim lahko nocoj pridružita še Boston in San Antonio.

Boston Celticsi proti Philadelphia 76-ersom vodijo s 3:1 v zmagah, manjka jim torej le še ena za napredovanje v konferenčni polfinale, kar pa lahko dosežejo ponoči na domačem parketu. Zmagovalec te serije se bo v drugem krogu končnice pomeril z boljšim iz para New York Knicks – Atlanta Hawks. Košarkarje teh moštev ponoči čaka peta tekma serije, po štirih tekmah pa je izid izenačen na 2:2 v zmagah.

Na zahodu bodo odločilno četrto zmago za napredovanje lovili košarkarji moštva San Antonio Spurs. Francoskemu orjaku Victorju Wembanyami in njegovim teksaškim soigralcem je proti Portlandu spodrsnilo le na drugi tekmi, ki so jo doma izgubili s 103:106, na preostalih treh obračunih pa so bili izjemno suvereni.

V polfinalu zahodne konference pa svojega tekmeca že čakajo branilci naslova prvakov iz Oklahome. Ti so Phoenix Sunse premagali s 4:0 v zmagah, za konferenčni finale pa se bodo pomerili z zmagovalcem serije med LA Lakersi in Houston Rocketsi. Jezerniki so proti Raketam tudi brez pomoči poškodovanih zvezdnikov Luke Dončića in Austina Reavesa povedli s 3:0 v zmagah, nato pa prvi poraz doživeli na ponedeljkovi četrti tekmi (96:115). Peto tekmo bosta moštvi odigrali v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.00) v Los Angelesu.

Liga NBA, končnica, 28. april

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /3:1/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /3:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:3/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /1:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:2/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:1/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /2:2/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

