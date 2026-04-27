Nikola Jokić na robu prepada

V noči na torek bodo v prvem krogu končnice lige NBA na sporedu tri tekme. Košarkarji Oklahome City Thunder bodo imeli prvi zaključno žogo proti Phoenix Suns, serijo pa bodo lahko zaključili tudi košarkarji Minnesote Timberwolves, ki proti Denver Nuggets vodijo s 3:1 v zmagah. Na sporedu bo tudi obračun Detroita in Orlanda, z 2:1 v seriji vodijo slednji.

Denver Nuggets so v letošnjo končnico vstopili z ambicijami dolgi končnici, zdaj pa jim namesto tega resno grozi, da bodo izpadli že po petih tekmah. Minnesota Timberwolves so v soboto zvečer dobili četrto tekmo s 112:96, čeprav sta se poškodovala dva ključna igralca Donte DiVincenzo in Anthony Edwards, ki ekipi ne bosta mogla pomagati. A kljub tem lahko Timberwolves serijo zaključijo že v ponedeljek v Denverju. Nuggets so na robu izpada v prvem krogu prvič po letu 2022, ko jih je Golden State pometel s 4:0.

Oklahoma City Thunder pa si bo v ponedeljek zvečer v Phoenixu prizadevala za tretjo zaporedno zmago v prvem krogu končnice. Prvi zvezdnik OKC, Shai Gilgeous-Alexander v seriji v povprečju dosega 34,7 točke in 8,0 podaje, v zadnjih dveh tekmah je dosegel 79 točk.

Los Angeles Lakers bodo vnovič na delu v noči na četrtek (4.00), ko bodo imeli na voljo drugo zaključno žogo proti Houston Rockets.

Liga NBA, končnica, 27. april: