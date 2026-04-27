Nikola Jokić na robu prepada

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
18.56

Liga NBA, končnica, 27. april

Denver Nuggets, Nikola Jokić | Nikola Jokić si bo s soigralci pri Denver Nuggets reševal kožo. | Foto Reuters

V noči na torek bodo v prvem krogu končnice lige NBA na sporedu tri tekme. Košarkarji Oklahome City Thunder bodo imeli prvi zaključno žogo proti Phoenix Suns, serijo pa bodo lahko zaključili tudi košarkarji Minnesote Timberwolves, ki proti Denver Nuggets vodijo s 3:1 v zmagah. Na sporedu bo tudi obračun Detroita in Orlanda, z 2:1 v seriji vodijo slednji.

Denver Nuggets so v letošnjo končnico vstopili z ambicijami dolgi končnici, zdaj pa jim namesto tega resno grozi, da bodo izpadli že po petih tekmah. Minnesota Timberwolves so v soboto zvečer dobili četrto tekmo s 112:96, čeprav sta se poškodovala dva ključna igralca Donte DiVincenzo in Anthony Edwards, ki ekipi ne bosta mogla pomagati. A kljub tem lahko Timberwolves serijo zaključijo že v ponedeljek v Denverju. Nuggets so na robu izpada v prvem krogu prvič po letu 2022, ko jih je Golden State pometel s 4:0.

Oklahoma City Thunder pa si bo v ponedeljek zvečer v Phoenixu prizadevala za tretjo zaporedno zmago v prvem krogu končnice. Prvi zvezdnik OKC, Shai Gilgeous-Alexander v seriji v povprečju dosega 34,7 točke in 8,0 podaje, v zadnjih dveh tekmah je dosegel 79 točk.

Los Angeles Lakers bodo vnovič na delu v noči na četrtek (4.00), ko bodo imeli na voljo drugo zaključno žogo proti Houston Rockets.

Liga NBA, končnica, 27. april:

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /3:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /3:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:3/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /3:1/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /1:2/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:2/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /2:2/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /2:1/

// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Luka Dončić
Sportal Dončić po kontroverznem dogajanju s posebno gesto navdušil navijače
Luka Dončić, Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder
Sportal Dallas še vedno boli: Luka Dončić kot zadnji mož, ki je zaustavil Oklahomo
Luka Dončić_thumb
Sportal Tako nervozen že dolgo ni bil #video
Minnesota Timberwolves Denver Nuggets Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Detroit Pistons Orlando Magic Liga NBA Liga NBA NBA
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.