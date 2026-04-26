Dallas še vedno boli: Luka Dončić kot zadnji mož, ki je zaustavil Oklahomo

Košarkarji Los Angeles Lakers so le še korak oddaljeni od drugega kroga letošnje končnice v ligi NBA. Tam jih bodo v primeru napredovanja po vsej verjetnosti pričakali aktualni prvaki, Oklahoma City Thunder. Nova serija, v kateri svetovna košarkarska javnost ne bi pripisovala resnih možnosti. Toda ekipa iz mesta angelov ima v svojih vrstah velikega aduta – Luka Dončić ve, kako v končnici zaustaviti Shaija Gilgeousa-Alexandra in druščino.

Lakersi so utišali kritike in večini ekspertov v ameriški košarkarski javnosti dokazali, da so jih v napovedih pred začetkom končnice (znova) podcenili. V seriji s Houstonom, ki jim je večina ob poškodbah Luke Dončića in Austina Reavesa pripisovala gladko napredovanje v drugi krog, vodijo s 3:0 v zmagah in so na odlični poti v konferenčni polfinale, kjer bi se jim lahko predvidoma znova pridružila tudi trenutno poškodovana zvezdnika.

Toda drugi krog bo najverjetneje prinesel tudi pravo soočenje s posledicami slabšega zaključka rednega dela sezone, ki sta ga Dončić in Reaves zasedbe izpustila.

Lakersi bodo imeli v noči na ponedeljek priložnost, da si že na četrti tekmi zagotovijo drugi krog končnice.

Ko so Jezerniki s tretjega mesta zahodne konference zdrsnili na četrto, so namreč zapravili privilegij, da bi se aktualnim prvakom (in najboljši ekipi rednega dela letošnje sezone) iz Oklahome v končnici izognili do konferenčnega finala. V kolikor bi se branilci naslova tja prebili, jasno.

Končno četrto mesto je v prvem krogu Dončićevim soigralcem prineslo serijo s Houstonom, v drugem krogu pa jim bo najverjetneje nasproti stala izjemna zasedba iz prerije. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren in ostali. Zastrašujoča ovira, ki je že dolgo časa ni preskočil nihče. Dobra novica za navijače Lakersov je ta, da je zadnji ekipi, ki ji je to uspelo v končnici, poveljeval slovenski košarkarski as.

Prenova ekipe zadetek v polno

Bilo je sredi maja 2024. Tadej Pogačar je na italijanskih cestah teroriziral konkurenco in gonil proti neizbežni zmagi na Giru, slovenski odbojkarji so blesteli na turnirju lige narodov, na zelenicah se je končalo državno prvenstvo in svet nogometa je začel zadnje odštevanje do Eura v Nemčiji.

Morda je zaradi natrpanosti športnega koledarja izjemen podvig Slovenca onkraj velike luže prejel nekaj manj pozornosti, kot bi je sicer. Morda tudi manj, kot bi si je zaslužil. V drugem krogu končnice, v konferenčnem polfinalu je orožje pred Dončićem in Dallas Mavericksi orožje položila ekipa Oklahome.

Je že res, da se je prerijski grom v končnico takrat prebil po treh letih premora in da je pred tem kar štirikrat izpadel že v prvem krogu. Oklahoma City Thunder so bili vse od velikega finala v sezoni 2015/16, torej finala v eri Kevina Duranta in Russella Westbrooka, daleč od resne kandidature za naslov. Toda sezona 2023/24 je to postavila na glavo.

Po koncu ere Kevina Duranta in Russella Westbrooka so v Oklahomi skovali načrt za prenovo ekipe. In zadeli v polno.

Prenova ekipe je bila zadetek v polno. Že v prvi sezoni je ta ekipa začela s premikanjem mejnikov. Po 11 letih se je Oklahoma vrnila v vlogo prve nosilke zahodne konference, četa Marka Daigneaulta je postala najmlajša ekipa, ki je v sodobni zgodovini lige NBA po rednem delu osvojila vrh konference. Rekord, ki so ga v sezoni 2004/05 postavili Phoenix Suns, je popravila za skoraj dve povprečni leti.

Američani so z razlogom kazali na mlado jedro v preriji, z razlogom so mu napovedovali svetlo prihodnost, Shai in druščina pa so hitro dokazovali, da svetla ne bo le prihodnost. Da so zelo resen kandidat za osvojitev naslova že v tistem trenutku.

V prvem krogu končnice so se poigrali z New Orleansom, metla s štirimi zaporednimi zmagami je še povečala hrup, ki je obkrožal Oklahomo. Na parketu so mladeniči delovali tako zelo impresivno, da poznavalci niso pripisovali nobenih možnosti niti naslednjemu nasprotniku. Naslednji nasprotnik je bil Luka Dončić.

Dončićeve podcenjevali tudi takrat

Ob robu tretje tekme v aktualni seriji Los Angeles Lakers - Houston Rockets smo opozarjali na to, da so Jezerniki zelo blizu tega, da številnim analitikom v ZDA dokažejo, da so (močno) podcenili njihove možnosti v končnici. Slovita ameriška športna mreža ESPN je namreč pred začetkom končnice objavila tradicionalno napoved prvega kroga, v kateri so svoja pričakovanja o dvobojih podali poznavalci. Kar 14 od 15 jih je ocenilo, da se bo za Lakerse brez Dončića in Reavesa pot končala že v prvem krogu končnice. Tretje leto zapored je Oklahoma City Thunder redni del končal na vrhu zahodne konference.

Sila podobna je bila tudi situacija pred dvema letoma, ko so ti analitiki napovedovali serijo Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder. Takrat je bil rezultat 14:0. Vseh 14 analitikov je v ESPN-ovi napovedi v konferenčni finale poslalo Oklahomo. Številni so suvereno napovedovali celo zelo lahko delo za Thunder.

Tem napovedim je bilo po prvi tekmi težko oporekati, domača zasedba je v Paycom Centru nadigrala Maverickse. Shai je tekmo končal z 29 točkami, 9 skoki in 9 asistencami. Dončić se je na drugi strani mučil z metom iz igre, poleg 19 točk je vknjižil še pet izgubljenih žog. "Takoj moramo biti boljši, moramo najti pot do zmage," se je s pepelom posipal slovenski košarkar.

Trije trojni dvojčki

Že na naslednji tekmi je bil Dončić nerešljiva uganka za Oklahomo. Z 29 točkami je bil prvi strelec obračuna in glavni razlog za to, da so se Mavericksi v Teksas vrnili s poravnano serijo.

Slovenec je v navezi s Kyriejem Irvingom blestel tudi na prvi tekmi v Dallasu, 22 točk in 15 skokov za vodstvo v zmagah z 2:1.

Grom se ni predal. Shai je s 34 točkami zrežiral novo izenačenje v zmagah, pomagal ni niti Dončićev trojni dvojček.

Toda v gosteh je Ljubljančan znova našel višjo prestavo, sledila je izjemna predstava, s katero je utišal Oklahoma City. Vnovič trojni dvojček, tokrat z 31 točkami.

Dallasu se je na domačem parketu ponujala prva zaključna žoga in zgrabil jo je, čeprav je na šesti tekmi zaostajal že za velikih 17 točk. Slovenec je nanizal še tretji trojni dvojček, Shai Gilgeous-Alexander je nasul 36 točk, a postal tragični junak Oklahome po ključnem prekršku nad PJ Washingtonom.

Prehiter zaključek lastnikov Dallasa

"Nam je vseeno, kaj si mislite, ker se ne obremenjujemo s tem, kaj se o nam piše in govori. Mi smo tu samo z namenom, da igramo košarko," je po velikem podvigu razlagal trener Dallasa Jason Kidd.

Bo poškodovani Luka Dončić v letošnji končnici dočakal ponovno soočenje s Shaijem in Oklahomo?

Kako se je končnica nadaljevala, vam je najbrž znano. V konferenčnem finalu so Mavericksi na krilih Dončića izločili še Minnesoto in se po 13 letih vrnili v finale lige NBA. Tam je bil premočan Boston Celtics.

Vrnimo se k še eni takratni izjavi stratega, ki še danes sledi na klopi Dallasa. "Včasih človek potrebuje samo to – čas. Včasih tega ni in delamo prehitre zaključke, da je nekdo zanič ali da nečesa ne zmore," je opozarjal Kidd. Manj kot devet mesecev kasneje je nemo spremljal, kako je nekdo v njegovi franšizi prišel do prehitrega zaključka. Do obupnega zaključka.

Dončić je danes košarkar Los Angeles Lakersov, Oklahoma City Thunder je aktualni prvak, ki od tistega konferenčnega polfinala ni izgubil serije v končnici lige NBA, Dallas Mavericks pa od tistega finala v končnici ni več zaigral.