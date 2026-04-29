Kitajski Honqqi bi lahko kmalu začel sodelovanje s Stellantisom, ki bi jim za proizvodnjo prepustil eno izmed lastnih tovarn v Španiji.

Kitajska avtomobilska znamka Hongqi, ki deluje pod okriljem državnega proizvajalca FAW Group, naj bi preučevala možnost sodelovanja z evropskim koncernom Stellantis.

Po poročanju Reutersa naj bi pogovori vključevali proizvodnjo vozil v eni izmed Stellantisovih tovarn v Španiji, kar bi Hongqiju omogočilo hitrejši vstop na evropski trg. V ozadju pogovorov naj bi sodelovalo tudi podjetje Leapmotor, kjer imata tako Stellantis kot FAW lastniške deleže.

Stellantis išče partnerje za boljši izkoristek tovarn

Čeprav nobena od vpletenih strani pogovorov uradno ni potrdila, je jasno, da Stellantis aktivno išče partnerje iz Kitajske za boljšo izrabo svojih evropskih proizvodnih zmogljivosti. Poleg Hongqija naj bi v preteklosti potekali tudi pogovori z drugimi kitajskimi proizvajalci, kot so Xpeng, Xiaomi in Dongfeng. Za kitajska podjetja je takšno sodelovanje privlačno, saj jim omogoča lokalno proizvodnjo v Evropi, s čimer se izognejo dodatnim carinam na uvoz električnih vozil iz Kitajske in izkoristijo že vzpostavljeno dobaviteljsko mrežo.

Hongqi ima ambiciozne načrte za evropski trg – do leta 2028 želi predstaviti več kot ducat električnih in hibridnih modelov, dolgoročno pa cilja na milijon prodanih vozil letno, od tega deset odstotkov zunaj Kitajske. Proizvodnja v Evropi bi lahko te cilje bistveno pospešila, hkrati pa podjetju prihranila visoke stroške gradnje lastne tovarne.

Znamka, ki je bila nekoč znana predvsem po izdelavi državnih limuzin (njeno ime pomeni “rdeča zastava”), se danes postopoma širi iz luksuznega v širši premijski segment. V okviru te strategije je že začela reorganizacijo svoje prisotnosti v Evropi.