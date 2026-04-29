Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
29. 4. 2026
7.11

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
proizvodnja avtomobilov Stellantis Hongqi

Sreda, 29. 4. 2026, 7.11

1 ura

Za zdaj še neuradno, toda ...

Sodelovanje Hongqija in Stellantisa? Proizvodnja v Evropi se lahko začne kmalu.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Hongqi Ljubljana | Bodo avtomobile znamke Hongqi kmalu izdelovali v Evropi? | Foto Gregor Pavšič

Bodo avtomobile znamke Hongqi kmalu izdelovali v Evropi?

Foto: Gregor Pavšič

Kitajski Honqqi bi lahko kmalu začel sodelovanje s Stellantisom, ki bi jim za proizvodnjo prepustil eno izmed lastnih tovarn v Španiji.

Hongqi Ljubljana
Avtomoto Kitajski salon v Ljubljani? Direktor: To je nujno, postavili bomo še enega.

Kitajska avtomobilska znamka Hongqi, ki deluje pod okriljem državnega proizvajalca FAW Group, naj bi preučevala možnost sodelovanja z evropskim koncernom Stellantis. 

Po poročanju Reutersa naj bi pogovori vključevali proizvodnjo vozil v eni izmed Stellantisovih tovarn v Španiji, kar bi Hongqiju omogočilo hitrejši vstop na evropski trg. V ozadju pogovorov naj bi sodelovalo tudi podjetje Leapmotor, kjer imata tako Stellantis kot FAW lastniške deleže.

Stellantis išče partnerje za boljši izkoristek tovarn

Čeprav nobena od vpletenih strani pogovorov uradno ni potrdila, je jasno, da Stellantis aktivno išče partnerje iz Kitajske za boljšo izrabo svojih evropskih proizvodnih zmogljivosti. Poleg Hongqija naj bi v preteklosti potekali tudi pogovori z drugimi kitajskimi proizvajalci, kot so Xpeng, Xiaomi in Dongfeng. Za kitajska podjetja je takšno sodelovanje privlačno, saj jim omogoča lokalno proizvodnjo v Evropi, s čimer se izognejo dodatnim carinam na uvoz električnih vozil iz Kitajske in izkoristijo že vzpostavljeno dobaviteljsko mrežo.

Hongqi ima ambiciozne načrte za evropski trg – do leta 2028 želi predstaviti več kot ducat električnih in hibridnih modelov, dolgoročno pa cilja na milijon prodanih vozil letno, od tega deset odstotkov zunaj Kitajske. Proizvodnja v Evropi bi lahko te cilje bistveno pospešila, hkrati pa podjetju prihranila visoke stroške gradnje lastne tovarne. 

Znamka, ki je bila nekoč znana predvsem po izdelavi državnih limuzin (njeno ime pomeni “rdeča zastava”), se danes postopoma širi iz luksuznega v širši premijski segment. V okviru te strategije je že začela reorganizacijo svoje prisotnosti v Evropi. 

proizvodnja avtomobilov Stellantis Hongqi
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.