Hrvaška naj bi dobila največjo investicijo v svoji zgodovini in po napovedih tudi največjo v srednji in vzhodni Evropi. V Topuskem v Sisaško-moslavški županiji naj bi zgradili gigantski razvojni in podatkovni center za umetno inteligenco Pantheon AI, katerega vrednost naj bi po neuradnih informacijah presegla 50 milijard evrov, nekateri viri pa omenjajo celo investicijo v vrednosti "več kot sto Peljeških mostov".

Projekt naj bi uradno predstavili na vrhu Pobude treh morij v Dubrovniku.

Podatkovni center z močjo enega gigavata

Pantheon naj bi imel instalirano moč enega gigavata (1 GW), kar je primerljivo s porabo električne energije mesta velikosti Reke. Za evropske razmere gre za izjemno ambiciozen projekt, v posameznih največjih evropskih vozliščih, kot so London, Frankfurt ali Amsterdam, je tolikšna moč danes razpršena med številne centre, ne pa skoncentrirana v enem kompleksu.

Po poročanju hrvaških medijev projekt razvija podjetnik Jako Andabak skupaj s konzorcijem ameriških institucionalnih vlagateljev.

Gradnja naj bi se začela leta 2027, center pa bi lahko začel delovati v začetku leta 2029.

Lastna elektrarna, nova daljnovodna omrežja in največja trafopostaja v državi

Projekt ni zamišljen le kot podatkovni center, temveč kot celoten infrastrukturni ekosistem.

Načrt predvideva gradnjo:

lastne trafopostaje, ki naj bi postala največja na Hrvaškem,

približno 280 kilometrov novih daljnovodov,

500-megavatne sončne elektrarne, namenjene izključno potrebam centra,

novih cestnih in optičnih povezav.

Po navedbah investitorjev bi takšna omrežja omogočila tudi priključitev dodatnih petih gigavatov trenutno neizkoriščenih virov čiste energije.

Vrednost infrastrukture, ki bi po projektu ostala v lasti države, ocenjujejo na okoli 50 milijard evrov.

Hrvaška želi na zemljevid evropske digitalne ekonomije

Projekt Pantheon naj bi ustvaril tisoče delovnih mest in Hrvaško postavil med ključna evropska središča digitalne ekonomije. Po poročanju hrvaških medijev je bila Hrvaška za investicijo izbrana v konkurenci več držav srednje in vzhodne Evrope.

Posebnost projekta naj bi bila tudi nadstandardna zanesljivost sistema, višja od standarda Tier 4, kar pomeni skoraj neprekinjeno delovanje, nujno za infrastrukturo, ki podpira umetno inteligenco in kritične digitalne storitve.

Zagotovila glede elektrike in vode

Ob tako energetsko zahtevnem projektu se že odpirajo vprašanja o vplivu na omrežje in vire. Investitorji zatrjujejo, da projekt ne bo povzročil rasti cen elektrike. Center naj bi imel tudi lasten zaprt sistem hlajenja z uporabo podtalnice, ki naj bi jo po uporabi vračali nazaj v podzemne sloje z minimalno spremembo temperature.

Po njihovih navedbah zato ne bi obremenjeval javnega vodovodnega sistema.

Največja investicija v regiji?

Če bodo številke potrjene, bi šlo za eno največjih tehnoloških investicij v Evropi. Podrobnosti, vključno z dokončno vrednostjo naložbe in imeni ameriških vlagateljev, naj bi razkrili v torek v Dubrovniku.