"Več virov mi je povedalo, da so Lakersi optimistični glede vrnitve Austina Reavesa že na četrtkovi peti tekmi proti Houstonu," danes poroča vedno odlično obveščeni novinar televizije ESPN Shams Charania. To je odlična novica za trenerja LA Lakers J. J. Redicka, ki bo tako očitno lahko računal tudi na odličnega strelca Austina Reavesa. Luka Dončić za zdaj ostaja na seznamu poškodovanih košarkarjev.

Austin Reaves se je, tako kot Luka Dončić, poškodoval 3. aprila na spopadu z Oklahomo. Zaradi natega leve poševne trebušne mišice druge stopnje pa je izpustil devet tekem. Američan okreva hitreje od Slovenca in je bil že pred dnevi uvrščen na seznam vprašljivih, zdaj pa je, kot kaže, nared za vrnitev na parket.

Lakersi so se tudi brez najboljših strelcev, Reavesa in Dončića, v prvem krogu končnice dobro znašli in proti Houstonu povedli s 3:0 v zmagah. Prvi poraz (96:115) so doživeli šele na zadnji, ponedeljkovi četrti tekmi konferenčnega četrtfinala.

V četrtek lahko z Reavesovo pomočjo dokončajo delo na domačem parketu in se pridružijo Oklahomi v konferenčnem polfinalu. Navijači Jezernikov upajo, da jim bo v drugem krogu končnice pomagal tudi Dončić.

