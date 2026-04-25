Sobota, 25. 4. 2026, 18.40

Liga NBA, končnica, 25. april

Lakersi brez Dončića do čudežnega podviga, velik udarec za prvaka lige NBA!

LeBron James | LeBron James pri 41 letih blesti v dresu Jezernikov in jih pelje proti napredovanju v 2. krog končnice. | Foto Guliverimage

V ligi NBA odmevajo izjemne predstave Jezernikov, ki brez Luke Dončića in Austina Reavesa parajo živce Houstonu. V skupnih zmagah vodijo s 3:0, na zadnji tekmi v Teksasu pa jim je uspel neverjeten podvig, saj so v zadnjih 30 sekundah nadoknadili zaostanek šestih točk. S tem so postali šele drugo moštvo, ki mu je to uspelo na tekmi play-offa v zadnjih 29 letih, na drugi strani pa je spodletelo kar 1713 ekipam. V noči na nedeljo bodo v končnici lige NBA odigrane štiri tekme. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri s sobotno matinejo med Orlandom in Detroitom, poltretjo uro pozneje pa bi lahko bilo zelo vroče v Phoenixu, kjer se bo mudil branilec naslova Oklahoma City Thunder. Atlanta in Minnesota imata na domačem parketu priložnost, da favoriziranem New Yorku oziroma Denverju v skupnih zmagah uideta na 3:1.

Jezerniki so v ligi NBA največji hit končnice. Čeprav so v uvodni del play-offa vstopili brez dveh najboljših strelcev, saj Luka Dončić in Austin Reaves zaradi zdravstvenih težav še vedno ne moreta pomagati soigralcem, so proti Houston Rocketsom dobili kar tri tekme zapored. Tako Lakersi vodijo s 3:0 in imajo že v noči na ponedeljek na voljo prvo zaključno žogico za napredovanje.

Čeprav jim košarkarska javnost pred začetkom končnice ni pripisovala večjih možnosti za uspeh, saj ne morejo računati na dva še kako pomembna zvezdnika, so izbranci JJ Redicka na krilih LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta prikazali kopico vrlin, s katerimi so popeljali Houston v hude težave. Do tretje zmage s 112:108 so prišli na spektakularen način. Rakete so imele v žepu že zmago, saj so v zadnjih 30 sekund krenile s prednostjo šestih točk. Vseeno pa se ta ni izkazala za dovoljšno. Sledil je venček napak gostiteljev, v katere so jih spretno prisilili Jezerniki. Sledilo je izenačenje, tekma se je prevesila v podaljšek, tam pa so gostje iz Kalifornije prišli do dragocene zmage.

Luka Dončić je lahko več kot navdušen nad predstavami soigralcev proti Raketam. | Foto: Guliverimage

O tem, kako velik čudež jim je uspel, pričajo pravljične številke. Do te tekme je bilo razmerje zmag in porazov na tekmah, v katerih je ekipa v zadnjih 30 sekund srečanja vstopila s prednostjo +6, kar 1713:1. Edini, ki so uspeli na dvoboju končnice lige NBA v zadnjih 29 letih tako hitro zapraviti takšno prednost, so bili košarkarji New Yorka. To jim je uspelo leta 2024. Dve leti pozneje je takšen podvig uspel še Lakersom. Načrtov jim ni mogel prekrižati niti vroči turški center Alperen Sengun (33 točk in 16 skokov), liga NBA je videla novo spektakularno tekmo s čudežnim razpletom v zaključku, eno najbolj norih razmerij v zgodovini tekmovanja se je spremenilo v 1713:2!

Sobotna matineja v Orlandu, OKC v vroči Arizoni

Dogajanje v noči na nedeljo se začenja s sobotno matinejo v Orlandu. V mestu na Floridi, kjer so Jezerniki nazadnje (2020 – v ''mehurčku'' zaradi pandemije koronavirusa) proslavljali naslov prvaka in v velikem finalu premagali Dragićev Miami, gostuje Detroit. Najboljša ekipa rednega dela lige NBA na vzhodu želi vrniti milo za drago Orlandu in se mu maščevati za uvodni poraz v končnici. Magic v zadnjem obdobju ne izgublja veliko domačih tekem v play-offu. Na zadnjih sedmih srečanjih se je zmage na domačem parketu veselil kar šestkrat.

Jalen Williams bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil vsaj nekaj tekem OKC. | Foto: Reuters

Branilec naslova Oklahoma City Thunder lahko zvečer postane druga ekipa v končnici lige NBA, ki bi povedla v seriji s 3:0. To je za zdaj uspelo le Jezernikom, s katerimi bi se lahko prvaki pomerili v 2. krogu. OKC proti Phoenixu zanesljivo vodi z 2:0. Sonca so dvakrat izgubila na gostovanju v Oklahoma Cityju, po tekmah pa niso skrivala razočaranja nad sodniškim kriterijem, zlasti prelahkemu dosojanju prekrškov nad najboljšim igralcem OKC Shaijem Gilgeous-Alexandrom. Kanadčan je tudi prvi favorit za priznanje MVP igralca sezone.

Na gostovanju v Phoenixu ne bo mogel računati na pomoč poškodovanega Jalena Williamsa, kar bi bil lahko velik udarec za vodilno ekipo rednega dela sezone. OKC bo pogrešal drugega najboljšega strelca najmanj teden dni, njegovo odsotnost pa bo skušal nadomestiti Ajay Mitchell. Na zadnji tekmi je dosegel 14 točk, prispeval pa tudi pet skokov in pet asistenc. Čeprav je OKC prepričljivo dobil uvodni domači tekmi, pri Phoenixu še niso vrgli puške v koruzo. Prepričani so, da bi lahko z zmago, s katero bi znižali zaostanek v zmagah na 1:2, spremenili potek serije. Sunsi pogrešajo Marka Williamsa in Graysona Allena, na prvi tekmi pa se je poškodoval nekdanji Jezernik Jordan Goodwin.   

Nikola Jokić z Denverjem proti Minnesoti zaostaja v zmagah z 1:2. | Foto: Reuters

New York in Denver bosta v noči na nedeljo reševala svoji koži na vročih gostovanjih v Atlanti in Minneapolisu. Če si bosta privoščila nov neuspeh, bosta v skupnih zmagah zaostajala že z 1:3, kar bi bil velik udarec za favorizirani ekipi, polni zvezdnikov. V središču pozornosti bo Nikola Jokić, v taboru Nuggetsov pa držijo pesti, da bi bil za srečanje nared Aaron Gordon, ki je moral zaradi poškodbe leve mečne mišice preskočiti tretjo tekmo.

Liga NBA, končnica, 25. april:

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /2:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /3:0/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:1/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /1:1/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:1/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:2/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /2:1/

// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

