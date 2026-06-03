Velika novost v Ljubljani: dostava pošiljk bo od zdaj drugačna #video

Občani Ljubljane so bili lahko danes priča predstavitvi zanimive novosti pri dostavi pošiljk. Po ulicah je zapeljal prvi asistirani robotski dostavnik in prvič v realnem mestnem okolju prikazal, kako lahko sodobne tehnologije prispevajo k razvoju dostave do končnega prejemnika oziroma logistike zadnjega kilometra. Ta je predvsem v gostih urbanih območjih in peš conah stroškovno in operativno eden najzahtevnejših delov logistične verige.

Po predstavitvi dostavnika pred ljubljansko mestno hišo, na kateri so sodelovali ljubljanski župan Zoran Janković, generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar in direktor Divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije Slavko Ovčina, je robotsko vozilo opravilo prvo vožnjo. Prvo pošiljko je prepeljalo od mestne hiše do trgovine Soline, kjer je bila simbolično izročena.

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Ljubljana prvo mesto v Sloveniji

Pilotni preizkus avtonomne dostave v peš coni je Ljubljana začela kot prvo mesto v Sloveniji. "Gre za pomemben korak v razvoju trajnostne, pametne in uporabnikom prijazne mestne logistike, ki lahko prispeva k učinkovitejši oskrbi mestnega jedra, manjši prometni obremenitvi, tišji dostavi in razvoju novih urbanih storitev," so sporočili s Pošte Slovenija.

Po njihovih navedbah se dostava in oskrba v mestih hitro spreminjata. Prometni režimi postajajo drugačni, pričakovanja glede trajnosti rastejo, potrebe prebivalcev, obiskovalcev, podjetij in lokalnih ponudnikov pa ostajajo visoki. Prav zato so želeli preveriti, kako je mogoče nove rešitve iz razvojnega okolja odgovorno prenesti neposredno na mestne ulice.

"Verjamem, da bodo naše meščanke in meščani sprejeli nov način avtomatizirane dostave v mestnem središču," je prepričan Janković. Foto: Ana Kovač Župan Zoran Janković je ob predstavitvi robotskega vozila poudaril, da je po prvotnih očitkih izpred 20 let, ko so začeli postopno zapiranje mestnega središča za motorni promet, Ljubljana danes "mestno središče brez avtomobilov, v katerem imajo prednost pešci in kolesarji, polno je življenja in raznovrstnega družbenega dogajanja". Uvedba pilotnega projekta robotskega dostavnika v prestolnici ga veseli, saj ta s pomočjo sodobne tehnologije sledi trajnostnemu razvoju mesta. "Verjamem, da bodo naše meščanke in meščani sprejeli nov način avtomatizirane dostave v mestnem središču. To je še en korak na naši poti k ogljični nevtralnosti Misije 100," je dejal.

Generalni direktor Pošte Slovenija Marko Cegnar pa je poudaril, da s tem preizkusom začenjajo razvoj modela dostave in oskrbe, ki je prilagojen sodobnim mestom. "Naš cilj ni nadomestiti obstoječih oblik dostave, temveč jih dopolniti tam, kjer klasični modeli postajajo manj učinkoviti – predvsem v mestnih središčih, območjih z omejenim prometom, na turističnih točkah in ob prireditvah," je povedal.

Robotsko vozilo, ki bo od zdaj prevažalo pošiljke v mestnem središču, je električno in opremljeno s kamerami, senzorji ter sistemi za zaznavanje okolice. Hitrost vožnje se prilagaja pešcem, saj je namenjeno deljenju prostora z ljudmi v mestnem jedru. Hitro komunikacijo vozila z nadzornim centrom Pošte Slovenije omogoča povezljivost prek zasebnega omrežja 5G.