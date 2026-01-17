Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
17. 1. 2026,
7.55

11 ur, 30 minut

Sobota, 17. 1. 2026, 7.55

Alpsko smučanje, Trbiž, smuk (ž)

Nova priložnost za Ilko Štuhec

Š. L.

Ilka Štuhec | Ilko Štuhec čaka prvi smuk v Trbižu. | Foto Guliverimage

Ilko Štuhec čaka prvi smuk v Trbižu.

Foto: Guliverimage

Le 17 kilometrov oddaljen od slovensko-italijanske meje Trbiž po 14 letih in 10 mesecih znova gosti karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju. Alpske smučarke se bodo danes pomerile v smuku za svetovni pokal, prvič v svoji karieri pa bo na tem prizorišču nastopila tudi Ilka Štuhec, ki bo štartala kot druga. Smuk se bo začel ob 10.45.

Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec med najhitrejšimi, a ...

Alpske smučarke bodo v Trbižu tekmovale na petem od devetih smukov v tej sezoni. Po štirih od devetih smukov prepričljivo v smukaškem seštevku vodi Lindsey Vonn, ki ima 340 točk, prva zasledovalka Nemka Emma Aicher pa 211. Vonn je z zmago na smuku v Zauchenseeju postala tretja alpska smučarka, ki je dosegla 70 stopničk v eni disciplini v svetovnem pokalu, po Ingemarju (81.) in Mikaeli Shiffrin (96.), ki imata stopničke v slalomu. Stenmark ima ob tem tudi 72 stopničk v veleslalomu.

Lindsey Vonn je v izvrstni formi. | Foto: Reuters Lindsey Vonn je v izvrstni formi. Foto: Reuters

Edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je v smukaškem seštevku na dvanajstem mestu s 105 točkami. Na prvem treningu je vpisala 21. čas treninga z zaostankom 2,43 sekunde, drugi in zadnji preizkus proge pred smukom pa je končala kot tretja najhitrejša, a proge ni prevozila pravilno. V tej sezoni je bila na smukih 14., 12., 4. in 16.

Štajerka se bo tokrat na progo podala kot druga, takoj za Norvežanko Marte Monsen, ki bo odprla tekmo. Vonn bo štartala kot enajsta.

V nedeljo bo v Trbižu na sporedu še superveleslalom (11.15).

Miha Hrobat, Wengen
Sportal Lep spomin Mihe Hrobata

Trbiž, smuk, startna lista (ž):

1. Marte Monsen (Nor)
2. Ilka Štuhec (Slo)
3. Nicol Delago (Ita)
4. Corinne Suter (Švi)
5. Nina Ortlieb (Avt)
6. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)
7. Mirjam Puchner (Avt)
8. Laura Pirovano (Ita)
9. Ester Ledecka (Češ)
10. Sofia Goggia (Ita)
11. Lindsey Vonn (ZDA)
12. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
13. Emma Aicher (Nem)
14. Cornelia Hütter (Avt)
15. Breezy Johnson (ZDA)
...

