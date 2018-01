[video: 61594 / ]

... leta 1994 je nekdanja slovenska alpska smučarka Alenka Dovžan dosegla svojo edino zmago v svetovnem pokalu. Mojstrančanka je v superveleslalomu na vrh zmagovalnega odra stopila v Cortini d`Ampezzo. Družbo ji je na prvem mestu delala legendarna Švedinja Pernilla Wiberg.

Komaj 17-letna Dovžanova je imela pri prvem vmesnem času enak rezultat kot Švedinja, pri drugem je zaostaja za 24 stotink sekunde, v spodnjem delu pa nekoliko stopila na plin in se veselila prve in zadnje zmage v svetovnem pokalu.

Dovžanova je istega leta osvojila še olimpijsko odličje, v Lillehammerju je bila bronasta v alpski kombinaciji.

17. januar si bi zapomnila tudi Ana Drev. Na ta dan leta 2016 je prav tako kot Dovžanova prvič stopila na oder za zmagovalke svetovnega pokala. Na veleslalomu v Flachauu je osvojila drugo mesto. Drevova je vodila po prvi vožnji, v finalu pa je ob prihodu v cilj za 94 stotink sekunde zaostala le za Nemko Viktorio Rebensburg, ki je zmagala s četrtim časom druge vožnje.

Zgodilo se je še …

Leta 1942 se je rodil eden od največjih boksarjev vseh časov Cassius Marcellus Clay mlajši oziroma Muhammad Ali. Večkratni svetovni boksarski prvak v težki kategoriji si je nadel vzdevek "The Greatest" (Največji), tekmeci in novinarji pa so ga raje imenovali "Luisville Lip" (v dobesednem prevodu Luisvilska ustnica, mišljeno pa bolj kot Luisvilski gobcač). Največje dosežke lani umrle ameriške legende boksa si lahko preberete tukaj.

Leta 1953 je v finalu 41. Odprtega prvenstva Avstralije ameriška teniška igralka Maureen Connolly premagala Julio Sampson (6:3, 6:2). V moški konkurenci je ta dan grand slam osvojil Ken Rosewall, ki je prav tako brez izgubljenega niza v finalu ugnal Mervyna Rosea (6:0, 6:3, 6:4).

Leta 1963 je pokojni ameriški košarkar Wilt Chamberlain v dresu San Francisco Warriors LA nasul 67 točk.

Leta 1989 je legendarni pokojni kanadski hokejski trener Al Arbour z New York Islanders vpisal 600 zmago kot trener v ligi NHL.

Leta 2001 so nogometnemu klubu Saint-Etienne v francoskem prvenstvu odvzeli sedem ligaških točk, potem ko je prišlo na dan, da dva njihova ključna nogometaša – brazilski napadalec Alex in ukrajinski vratar Maksim Levitsky – uporabljata lažna potna lista, in sicer prvi portugalskega, drugi pa grškega.

Leta 2010 je najboljša slovenska smučarska tekačica Petra Majdič v Otepääju prišla do vrhunske uvrstitve. Na klasičnem šprintu je zasedla drugo mesto, zmage po odličnem finišu pa se je veselila Švedinja Hanna Falk.

Leta 2015 je slovenski deskar prostega sloga Tim-Kevin Ravnjak na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Kreischbergu v snežnem kanalu osvojil bronasto odličje. Nekdanji mladinski svetovni prvak in najmlajši finalist je s tem dosegel uspeh kariere na velikih tekmovanjih v članski konkurenci. Zmagal je Avstralec Scotty James, drugi je bil Kitajec Yiwei Zhang.

Leta 2015 so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Zakopanah slovenski smučarski skakalci osvojili tretje mesto. Na stopničke so skočili Jurij Tepeš, Nejc Dežman, Jernej Damjan in Peter Prevc. Zmagali so Nemci, drugi so bili Avstrijci.

Rodili so se …

1905 – pokojni argentinski nogometaš Guillermo Stabile

1911 – pokojni kanadski hokejist Busher Jackson

1929 – pokojni kanadski hokejist Jacques Plante

1940 – nekdanji kenijski atlet Kipchoge Keino

1942 – pokojni ameriški boksar Muhammad Ali

1957 – nekdanji belgijski kolesar Michel Vaarten

1970 – nekdanji ameriški hokejist Jeremy Roenick

1971 – pokojni angleški avtomobilistični dirkač

1973 – nekdanji mehiški nogometaš Cuauhtémoc Blanco

1973 – nekdanji kanadski hokejist Aaron Ward

1974 – nekdanji kitajski nogometaš Yang Chen

1981 – nekdanji severnoirski nogometaš Warren Feeney

1982 – ameriški košarkar Dwyane Wade

1983 – španski nogometaš Álvaro Arbeloa

1988 – pokojni italijanski motociklist Andrea Antonelli

1988 – mehiški nogometaš Héctor Moreno

1994 - slovenski rokometaš Blaž Blagotinšek