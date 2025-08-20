Zamenjava v ligi Aba2

V regionalni košarkarski ligi Aba2 bo v sezoni 2025/26 namesto ekipe Teodo igralo moštvo Primorje 1945 iz Herceg Novega, je danes sporočilo vodstvo tekmovanja. Teodo iz Tivata je vodstvo lige obvestil, da zaradi organizacijskih in finančnih težav ne bo mogel sodelovati v tekmovanju.

Namesto tega kluba so v ligo povabili Primorje 1945, ki bo prevzelo Teodovo mesto v eni od štirih podskupin predtekmovanja, so še sporočili iz lige.

V prihajajoči sezoni bo v drugoligaški regionalni košarkarski ligi igralo 16 klubov, razdeljeni bodo v štiri podskupine. Edini slovenski predstavnik, domžalski Kansai Helios, bo v podskupini 2 z ekipami Široki, Podgorica in MZT Skopje.

V sezoni 2025/26 bo sistem tekmovanja nekoliko spremenjen; vseh 16 ekip bo sicer tekmovalo v rednem delu na enotni lestvici, a bodo odigrale le po osem tekem rednega dela. Vsak klub bo dve tekmi igral proti tekmecema iz svoje podskupine ter še po dve z ekipami iz preostalih treh podskupin.

Najboljših osem po rednem delu s te enotne lestvice pa si bo zagotovilo končnico, ki jo sestavljajo četrtfinale, polfinale in finale.

V preostalih podskupinah so Cibona, Mornar, Zlatibor in Vojvodina (podskupina 1), Sutjeska, Borac, Vršac in Sloboda Tuzla (podskupina 3) ter Primorje 1945, TFT Skopje, Jahorina in SKK Student Mostar (podskupina 4).