Batista Cadillac navdušujejo z novim sporočilom

Na letošnjem ljubljanskem tednu mode so modne piste napolnili ne le modni trendi, temveč tudi glasba. Skupina Batista Cadillac je z močnim sporočilom na dogodku premierno predstavila pesem Vse imam, ki spremlja tudi Lidlovo kolekcijo , v kateri se prepletata moda in sprejemanje. Pesem in kampanja imata skupen cilj – spodbujata, da vsak od nas zasije v svoji koži, v svojih barvah, na svoj edinstven način.

O tem, kako se glasba povezuje z modo, zakaj drugačnost ni pomanjkljivost ter zakaj je pomembno, da si upamo biti to, kar smo, smo se pogovarjali z Urbanom Lutmanom, glasom in soustvarjalcem skupine Batista Cadillac, ki s svojo pristnostjo in toplino dokazuje, da samozavest ne potrebuje zvezdniškega blišča, le iskrenost in pogum, da ostaneš zvest sebi.

Ko se združita glasba in moda, nastane zgodba s pomembnim sporočilom

Prav to se je zgodilo na ljubljanskem tednu mode, kjer so Batista Cadillac predstavili novo pesem Vse imam, ustvarjeno v sodelovanju z Lidl Slovenija. Pesem je hkrati himna njihove kampanje #VseImam, ki ne govori le o modi, temveč o življenju – o tem, kaj nam je resnično pomembno in kaj v življenju res cenimo.

In če želite to energijo doživeti v živo – 23. oktobra vabljeni na Breg 12 v Ljubljani, kjer bo Lidlov pop-up dogodek združil glasbo, modo in pristno dobro vzdušje.

Foto: Gaja Hanuna

"Ta pesem izraža to, da z drugačnostjo ni nič narobe. V svoji koži se moraš imeti dobro. In to je to – sprejemajmo drug drugega," pravi Urban Lutman, pevec skupine Batista Cadillac. Zanj in skupino Batista Cadillac je to sporočilo povsem naravno. Glasba, ki jo ustvarjajo, odraža svobodo, odprtost in preprostost – tisto, kar v svetu, polnem pričakovanj, pogosto pogrešamo.

Videospot z Lidlovo kolekcijo je na voljo na YouTube kanalu skupine Batista Cadillac , lahko pa ga poslušate na Spotkastu po koncu pogovora med Evo Cimbola in Urbanom Lutmanom.

Glasba, ki seže globlje od trenda

Za uspešno slovensko skupino glasba nikoli ni bila le trenutni trend. Njihov namen je ustvarjati pristno in čutno glasbo, takšno, ki se dotakne ljudi. "Vedno sem bil mnenja, da bom delal glasbo, za katero stojim, in da ne bom delal nekaj samo zato, da bi uspel," pove Lutman. Ko govori o pesmi Vse imam, prizna, da se ga je dotaknilo njeno sporočilo – svoboda odločanja in samozavest, ki ne temelji na popolnosti, temveč na sprejemanju. "Ko lahko sam odločam zase, vse imam," se strinja s citatom iz pesmi in doda, da največji uspeh nastane takrat, ko poslušaš samega sebe.

Sem nesamozavesten človek

Čeprav Lutman na odru deluje karizmatično in samozavestno, priznava, da se pod tem skriva tudi dvom. "To je za pevca kar značilno, pogosto se namreč sprašuješ, ali je dovolj dobro. Po dobrem koncertu se samozavest dvigne, po napaki pa te lahko nekaj časa drži dol. Ampak mislim, da je prav to zdrava mera, ki te žene, da delaš še boljše."

Samozavest ne gradi na aplavzu ali medijski pozornosti, temveč na občutku, da je iskren v tem, kar počne. "Zvezdništvo me ne zanima. Moj cilj je delati dobro glasbo. Kar pride zraven, pride samo od sebe."

Foto: Gaja Hanuna

Moda, ki osvobaja

Čeprav se Lutman nima za modnega človeka, razume pomen izražanja skozi stil. "V današnjem času je videz pomemben, ampak meni bi bilo lažje, če bi bila samo glasba. Moda danes ni več stvar tega, kaj nosiš, ampak ali to res čutiš in ali si to res ti," pove iskreno.

Zanj oblačila niso stvar popolne podobe, temveč del tega, kako se počutiš. V tem se ujema s sporočilom pesmi, ki poudarja, kako pomembno je, da se v svoji koži počutiš dobro, si avtentičen in svoboden. "Meni se zdi pomembno, da si to, kar si, kolikor se čutiš in kolikor ti je najbolj udobno."

V času, ko blagovne znamke oblačil vse prepogosto določajo status, želijo v Lidlu Slovenija prepoznavati in podpirati tisto, kar ljudje resnično cenijo v življenju: varnost, zanesljivost in uresničevanje njihovih sanj. V Lidlu Slovenija želijo ustvarjati prostor, kjer vsak lahko najde nekaj zase – na svoj način ter v skladu s svojim življenjskim slogom in osebnostjo. Zato so zasnovali ozaveščevalno kampanjo #VseImam, preko katere predstavljajo kolekcijo oblačil, ki v sebi nosi močno sporočilo o sprejetosti in izražanju lastne identitete. Z opazno znamčenimi Lidlovimi kosi ne želijo primarno ustvarjati modnega trenda, ampak odpirati prostor za svobodo izražanja.

Družina je njegov najlepši oder

Čeprav je glasba njegova strast, pevec priznava, da mu je vloga očeta prinesla popolnoma novo perspektivo. "Nisem vedel, da obstaja taka ljubezen. To te spremeni. Ko dobiš otroka, ti postane jasno, da je tvoja naloga narediti dobrega človeka. In če ti to ne uspe, je to minus zate, ne za otroka," pove odkrito.

Z dvema majhnima otrokoma se življenje pogosto vrti okoli usklajevanja urnikov, vaj in koncertov, a Lutman pravi, da se vedno potrudi in čas, ki ga ima z družino, izkoristi maksimalno. "Ko si glasbenik, si veliko zdoma. Zato moraš takrat, ko si, dati vse od sebe, da nadoknadiš tiste trenutke, ko te ni bilo."

Foto: Gaja Hanuna

"Če se razumeš z ljudmi, s katerimi si vsak dan, potem je to res privilegij"

Tako kot v družini, je tudi v bendu ključ v poslušanju in prilagajanju. Skupina Batista Cadillac danes deluje kot dobro uigrana celota, a pot do te povezanosti ni bila vedno preprosta.

"Ko nas je več v skupini, je seveda težje. Ampak z leti smo našli sistem in si postavili pravila. Pomembno je poslušati in spoštovati mnenja drugih, če nekdo nekaj izpostavi, ima gotovo razlog." Med člani vlada povezanost, ki jo opisuje skoraj kot bratstvo. "Pred, med in po koncertih se imamo super. Če se razumeš z ljudmi, s katerimi si vsak dan, potem je to res privilegij."

Izzivi sodobnega glasbenika

Urban Lutman se zaveda, da danes ustvarjati glasbo pomeni tudi boriti se za pozornost. "Včasih je težko priti do ljudi, ker je vsega preveč in vse je na dosegu. Danes imaš občutek, da je fokus padel na sekundo – ljudje preskakujejo pesmi, refrene, vse. Ampak verjamem, da dobra glasba vedno najde pot."

Ravno zato si skupina želi ustvarjati pesmi, ki ne bodo le všečne, ampak bodo pustile vtis. Kot pravi, jih vodi želja, da bi nekoč imeli deset albumov in da bi bili vsi dobri.

Nov album in koncerti

Pred skupino je ustvarjalno obdobje. Pripravljajo nov album, ki bo izšel prihodnje leto, sledi promocija albuma, koncerti … "Ena od naših želja so zagotovo Križanke. To je za vsakega glasbenika poseben kraj," pove iskreno.

Do takrat jih bomo lahko slišali že kmalu – 23. oktobra na Bregu 12 v Ljubljani, na posebnem Lidlovem pop-up dogodku.

"Zanimivo bo, malo drugače obarvano. Lidlova kolekcija je zelo všečna, modni kosi so okusni in kakovostni. Mislim, da je vredno ogleda," zaključi pevec skupine Batista Cadillac.

Foto: Gaja Hanuna