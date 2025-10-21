Letalonosilka šeste flote ameriške mornarice USS Gerald R. Ford je priplula pred obalo Splita. Hrvaška vojska je sporočila, da obisk letalonosilke poteka v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja z oboroženimi silami ZDA. Letalonosilka USS Gerald R. Ford je Hrvaško prvič obiskala junija 2023, tudi takrat je priplula v Split.

Pred prihodom v Jadransko morje so mediji poročali o tem, da je letalonosilka na poti na Majorko, kjer bila v zalivu Palma zasidrana nekaj dni. O sidranju v zalivu so bile španske oblasti obveščene, vplutje v španske teritorialne vode pa ni bilo povezano z vojaško vajo s špansko vojsko.

Foto: Hrvaška vojska Obisk Splita je očitno drugačne narave. Hrvaška vojska je namreč sporočila, da letalonosilka na Hrvaško prihaja v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja z oboroženimi silami ZDA.

Ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem je sporočilo, da obisk poteka v okviru napotitve ladje na območje delovanja ameriške šeste flote s ciljema podpore vojni pripravljenosti in pomorski varnosti ameriških sil v Evropi in Afriki ter krepitve partnerstev in stabilnosti v regiji.

V Severnem morju izvedla vojaško vajo z lovskimi letali

Pred prihodom v Sredozemlje je septembra v Severnem morju izvedla vajo, med katero so lovci F/A-18 z nje prvič vzleteli in opravili testne napade v Finskem zalivu. Preleteli so približno 1.600 kilometrov, odvrgli bombe na vadbenem območju Hasto Buso, ki leži na vzhodnem krilu Nata, nato pa se vrnili na ladjo.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je bila poimenovana po 38. predsedniku Združenih držav Amerike Geraldu Rudolphu Fordu. Njeno matično pristanišče je v Norfolku v Virginiji.

Letalonosilka je dolga 333 metrov, široka 41 metrov in široka 78 metrov. Njen ugrez je 15 metrov, izpodriv pa približno 100 tisoč ton. Lahko prevaža 75 letal. Med obiskom Splita bo na krovu letalonosilke približno pet tisoč članov posadke, je sporočila hrvaška vojska.