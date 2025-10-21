Torek, 21. 10. 2025, 12.08
23 minut
Največja letalonosilka na svetu USS Gerald R. Ford pluje proti Splitu
Letalonosilka šeste flote ameriške mornarice USS Gerald R. Ford je priplula pred obalo Splita. Hrvaška vojska je sporočila, da obisk letalonosilke poteka v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja z oboroženimi silami ZDA. Letalonosilka USS Gerald R. Ford je Hrvaško prvič obiskala junija 2023, tudi takrat je priplula v Split.
Pred prihodom v Jadransko morje so mediji poročali o tem, da je letalonosilka na poti na Majorko, kjer bila v zalivu Palma zasidrana nekaj dni. O sidranju v zalivu so bile španske oblasti obveščene, vplutje v španske teritorialne vode pa ni bilo povezano z vojaško vajo s špansko vojsko.
Obisk Splita je očitno drugačne narave. Hrvaška vojska je namreč sporočila, da letalonosilka na Hrvaško prihaja v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja z oboroženimi silami ZDA.
Ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem je sporočilo, da obisk poteka v okviru napotitve ladje na območje delovanja ameriške šeste flote s ciljema podpore vojni pripravljenosti in pomorski varnosti ameriških sil v Evropi in Afriki ter krepitve partnerstev in stabilnosti v regiji.
V Severnem morju izvedla vojaško vajo z lovskimi letali
Pred prihodom v Sredozemlje je septembra v Severnem morju izvedla vajo, med katero so lovci F/A-18 z nje prvič vzleteli in opravili testne napade v Finskem zalivu. Preleteli so približno 1.600 kilometrov, odvrgli bombe na vadbenem območju Hasto Buso, ki leži na vzhodnem krilu Nata, nato pa se vrnili na ladjo.
Letalonosilka USS Gerald R. Ford je bila poimenovana po 38. predsedniku Združenih držav Amerike Geraldu Rudolphu Fordu. Njeno matično pristanišče je v Norfolku v Virginiji.
Letalonosilka je dolga 333 metrov, široka 41 metrov in široka 78 metrov. Njen ugrez je 15 metrov, izpodriv pa približno 100 tisoč ton. Lahko prevaža 75 letal. Med obiskom Splita bo na krovu letalonosilke približno pet tisoč članov posadke, je sporočila hrvaška vojska.
Prva v novi generaciji superletalonosilk
USS Gerald R. Ford je prva letalonosilka razreda Ford, naslednica razreda letalonosilk Nimitz. Zgrajena je bila za manjšo posadko, večjo učinkovitost in zmanjšane stroške delovanja v 50-letni življenjski dobi.
Elektromagnetni sistem za izstrelitev letal (EMALS)
Namesto tradicionalnih parnih katapultov uporablja elektromagnetni sistem pomoči pri vzletu letal, ki z elektromagnetno silo izstreli letala bolj gladko in z manj obrabe. To omogoča tudi izstrelitev lažjih brezpilotnih letal (dronov).
Jedrski pogon nove generacije
Plovilo poganjata dva reaktorja A1B, ki proizvedeta trikrat več energije kot reaktorji razreda letalonosilk Nimitz. Ta dodatna moč omogoča prihodnje nadgradnje – na primer lasersko orožje ali elektronske sisteme visoke moči.
Revolucionarna zasnova palube
Letalonosilka ima novo zasnovo letalske palube, ki omogoča več izstrelitev in pristankov na uro – približno 160 operacij na dan, kar je okoli 30 odstotkov več kot pri starejših nosilkah. Poleg tega ima manj številčno posadko (okoli 2.600 mornarjev namesto 3.200).
Najdražja vojna ladja v zgodovini
Gradnja je stala več kot 11 milijard evrov, kar jo dela najdražjo ladjo, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. Če prištejemo še razvoj in testiranja, skupni stroški programa presegajo 32 milijard evrov.