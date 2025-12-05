Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
5. 12. 2025,
6.25

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Donald Trump

Petek, 5. 12. 2025, 6.25

6 minut

Vrhovno sodišče ZDA na pomoč Trumpu in Teksasu

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vrhovno sodišče ZDA, US Supreme Court | Večina vrhovnega sodišča ZDA je v novi sodbi nakazala, da se ne bo vtikala v spreminjanje meja volilnih okrajev s strani različnih ameriških zveznih držav. | Foto Guliverimage

Večina vrhovnega sodišča ZDA je v novi sodbi nakazala, da se ne bo vtikala v spreminjanje meja volilnih okrajev s strani različnih ameriških zveznih držav.

Foto: Guliverimage

Šesterica konservativnih vrhovnih sodnikov ZDA je v četrtek odobrila nove meje volilnih okrožij, ki so si jih zarisali teksaški republikanci, da si na volitvah v zvezni kongres prihodnje leto zagotovijo več poslanskih sedežev, poročajo ameriški mediji. Republikanci računajo na pet dodatnih kongresnih sedežev iz Teksasa.

Ankete napovedujejo slab rezultat za republikance na kongresnih volitvah novembra 2026 in na pobudo predsednika Donalda Trumpa so spremenili meje volilnih okrožij tako, da demokratskim dodajo večje število republikanskih volivcev.

Donald Trump, Jeffrey Epstein
Novice Trumpu je uspelo: mirovni sporazum je podpisan

Odobrili "izrazito rasistične" nove meje

Zvezno sodišče in nato še prizivno sta nove meje zavrnila kot izrazito rasistične, a jih je šest konservativnih vrhovnih sodnikov v četrtek odobrilo, poroča televizija CNN.

Tri liberalne sodnice so medtem zavrnile sodbo večine v ločenem mnenju, kjer so zatrdile, da je večina zanemarila pravne doktrine, ki od višjih sodišč zahtevajo, da se podredijo ugotovitvam sodnikov nižjih sodišč o spornih dejstvih.

"Smo višje sodišče od okrožnega sodišča, vendar nismo boljši, ko gre za sprejemanje takšnih odločitev, ki temeljijo na dejstvih," je za manjšino zapisala sodnica Elena Kagan.

Donald Trump
Novice Resno svarilo Trumpu: Ne počni tega

Temnopolti volivci v Teksasu volijo demokrate

Nižje sodišče je namreč ugotovilo, da je nov zemljevid Teksasa nezakonit, ker je bilo več okrožij izbranih za spremembe zaradi njihove rasne sestave, vendar je večina vrhovnega sodišča dejala, da ta odločitev ni upoštevala domneve o dobri veri zakonodajalca. Temnopolti volivci v Teksasu že nekaj desetletij tradicionalno volijo demokrate.

Kalifornija je v odgovor na teksaške ukrepe razpisala referendum, na katerem so volivci potrdili podobno spremembo meja volilnih okrožij, vendar z razliko, da tam demokrati računajo na pet dodatnih sedežev za zvezni kongres. Večina vrhovnega sodišča je v svoji sodbi nakazala, da se tudi v to ne bo vtikala, niti v podobne ukrepe drugih držav.

ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.