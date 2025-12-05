Vrhovno sodišče ZDA na pomoč Trumpu in Teksasu

Šesterica konservativnih vrhovnih sodnikov ZDA je v četrtek odobrila nove meje volilnih okrožij, ki so si jih zarisali teksaški republikanci, da si na volitvah v zvezni kongres prihodnje leto zagotovijo več poslanskih sedežev, poročajo ameriški mediji. Republikanci računajo na pet dodatnih kongresnih sedežev iz Teksasa.

Ankete napovedujejo slab rezultat za republikance na kongresnih volitvah novembra 2026 in na pobudo predsednika Donalda Trumpa so spremenili meje volilnih okrožij tako, da demokratskim dodajo večje število republikanskih volivcev.

Odobrili "izrazito rasistične" nove meje

Zvezno sodišče in nato še prizivno sta nove meje zavrnila kot izrazito rasistične, a jih je šest konservativnih vrhovnih sodnikov v četrtek odobrilo, poroča televizija CNN.

Tri liberalne sodnice so medtem zavrnile sodbo večine v ločenem mnenju, kjer so zatrdile, da je večina zanemarila pravne doktrine, ki od višjih sodišč zahtevajo, da se podredijo ugotovitvam sodnikov nižjih sodišč o spornih dejstvih.

"Smo višje sodišče od okrožnega sodišča, vendar nismo boljši, ko gre za sprejemanje takšnih odločitev, ki temeljijo na dejstvih," je za manjšino zapisala sodnica Elena Kagan.

Temnopolti volivci v Teksasu volijo demokrate

Nižje sodišče je namreč ugotovilo, da je nov zemljevid Teksasa nezakonit, ker je bilo več okrožij izbranih za spremembe zaradi njihove rasne sestave, vendar je večina vrhovnega sodišča dejala, da ta odločitev ni upoštevala domneve o dobri veri zakonodajalca. Temnopolti volivci v Teksasu že nekaj desetletij tradicionalno volijo demokrate.

Kalifornija je v odgovor na teksaške ukrepe razpisala referendum, na katerem so volivci potrdili podobno spremembo meja volilnih okrožij, vendar z razliko, da tam demokrati računajo na pet dodatnih sedežev za zvezni kongres. Večina vrhovnega sodišča je v svoji sodbi nakazala, da se tudi v to ne bo vtikala, niti v podobne ukrepe drugih držav.