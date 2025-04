Ameriška mornarica na morju izgubila lovsko letalo, vredno 60 milijonov dolarjev

Ameriški uradnik je povedal, da prva poročila s kraja dogodka kažejo, da je letalonosilka, da bi se izognila napadu Hutijev, močno zavila, posledično pa je lovsko letalo padlo v vodo. Jemenski uporniki Hutiji so potrdili, da so na letalonosilko izvedli napad z droni in raketami. V Rdečem morju se zadržujejo v okviru velike operacije ameriške vojske proti skupini, ki jo podpira Iran.

Rešili so vse osebje, preiskava poteka

"Posadka je izgubila nadzor nad letalom, zato sta letalo in vlečno vozilo padla v vodo. Mornarji, ki so vlekli letalo, so se nemudoma umaknili od letala, nekaterim se je uspelo predčasno rešiti. Preiskava še poteka," je mornarica zapisala v izjavi za javnost in potrdila, da je bilo vse osebje najdeno, letalo pa je potonilo. Poškodbe je na srečo utrpel le en mornar.

Letalonosilke so večkrat deležne napadov Hutijev

Letalonosilke ameriške mornarice so največje vojne ladje na svetu, dolge skoraj 335 metrov, z izpodrivom skoraj sto tisoč ton. Za svojo velikost so presenetljivo okretne. Letalonosilko razreda Nimitz, kot je Truman, poganjata dva jedrska reaktorja, ki vrtita štiri propelerske gredi in lahko dosežeta hitrost nad 55 kilometrov na uro.

Letalonosilka Truman je bila že večkrat tarča napadov Hutijev. Februarja je trčila s trgovsko ladjo v bližini Egipta, še eno letalo F/A-18, ki je bilo na letalonosilki Truman, pa je bilo decembra 2024 v Rdečem morju "po pomoti obstreljeno" in sestreljeno s strani križarke USS Gettysburg, pri čemer sta se oba pilota uspešno katapultirala. Tudi druge ladje ameriške mornarice v regiji so bile večkrat deležne napadov Hutijev.

ZDA okrepile napade na tarče Hutijev v Jemnu

Ciljanje ameriških vojnih ladij s strani Hutijev se je začelo, potem ko je ameriška mornarica posredovala, da bi uporniški skupini preprečila, da bi v znak protesta proti invaziji na Gazo oktobra 2023 napadla komercialne ladje, ki so plule proti Izraelu.

V zadnjih tednih je Trumpova administracija okrepila zračne napade na tarče Hutijev v Jemnu, kar je sprožilo povračilne ukrepe zoper ameriške ladje s strani uporniške skupine.