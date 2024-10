Rusija hutijevcem posredovala podatke za napade na ladje v Rdečem morju

To po pisanju časnika dokazuje, kako daleč je pripravljen iti ruski predsednik Vladimir Putin v prizadevanjih za destabilizacijo zahodnega političnega in gospodarskega reda pod vodstvom ZDA. Putin je na Bližnjem vzhodu utrdil vezi z Iranom in obrnil hrbet izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, s katerim je imel v preteklosti zelo dobre odnose, navaja časopis.

Piše tudi, da je ruski trgovec z orožjem Viktor But, ki so ga ZDA izpustile iz zapora decembra 2022 v izmenjavi z Rusijo, skušal posredovati pri prodaji avtomatskih pušk hutijevcem v vrednosti deset milijonov dolarjev.

Ruska pomoč je pri napadih na ladje v Rdečem morju ključnega pomena, saj so po uvodnih napadih hutijevcev ladje, ki plujejo po Rdečem morju, začele izklapljati svoje radijske signale in jih je mogoče spremljati le s pomočjo satelitov.

Wall Street Journal navaja, da so hutijevci napadli tudi ladje, ki so prevažale tovor za Moskvo, vendar so bile to ladje v lasti navideznih podjetij, ki Rusiji pomagajo, da se izogne zahodnim sankcijam.

Hutijevci ladje v Rdečem morju napadajo od lani, češ da s tem izkazujejo solidarnost s Palestinci, ki trpijo pod izraelsko ofenzivo v Gazi.