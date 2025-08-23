Marc Marquez najhitrejši na Balaton Parku

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinta na dirki za VN Madžarske na novem prizorišču Balaton park. Drugo in tretje mesto sta osvojila dirkača ekipe VR46 Ducati, Italijana Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli. Marc Marquez je s 13. sprintersko zmago v sezoni še dodatno povečal naskok v SP.

Starejši Marquez je temelje za nov uspeh na sprintih v tej sezoni, ko je na sobotnih preizkušnjah skoraj nepremagljiv, postavil že v kvalifikacijah. Na novem dirkališču v bližini Blatnega jezera, kjer dirkači letos nastopajo prvič, si je zagotovil "pole position" pred Italijanoma Marcom Bezzecchijem (Aprilia) in Fabiom Di Giannantoniem.

Start je prinesel nekaj pestrega dogajanja, žrtev je bil v prvem zavoju Francoz Fabio Quartararo, ki je končal v pesku, pozneje pa sta v ozadju trčila še Italijan Enea Bastianini in Francoz Johann Zarco.

A po prvem krogu je bilo v ospredju vse po starem. Marc Marquez je takoj pobegnil tekmecem, najbližje pa sta bila oba Italijana na poltovarniških Ducatijih.

Bezzecchi je bil šele sedmi, najbližje najboljši trojici pa sta bila Luca Marini (Honda HRC) in Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

Francesco Bagnaia je osvojil zgolj 13. mesto. Foto: Reuters

Precej manj zadovoljstva kot v ekipi VR46 pa je bilo v delu Ducatijeve ekipe, kjer skrbijo za Francesca Bagnaio. Italijan je bil namreč daleč od uspeha, startal je kot 15., kar je njegovo najslabše izhodišče po letu 2022, na dirki pa ni napredovale višje kot do 13. mesta.

Le malenkost bolje je šlo Alexu Marquezu (Ducati Gresini), ki je še vedno najbližji zasledovalec starejšega brata v seštevku, a se razlika na vsaki dirki poveča. Danes je začel s 14. mesta, napredoval pa do osmega in tako rešil vsaj nekaj točk v SP.

"Bilo je tesno v prvem zavoju, a potem sem imel že prednost v prvem krogu, lahko sem imel svoj ritem. Zadovoljen sem, veliko sem se naučil tudi glede pnevmatik, kar mi bo prav prišlo jutri," je za prireditelje dejal zmagovalec Marc Marquez.

V seštevku ima zdaj današnji zmagovalec že 430 točk, 152 več od Alexa Marqueza, že 209 točk pa zaostaja tretji Bagnaia.

Klasična dirka bo v nedeljo ob 14. uri.