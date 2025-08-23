Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
23. 8. 2025,
12.26

Sobota, 23. 8. 2025, 12.26

MotoGP, VN Madžarske, kvalifikacije

Marc Marquez na Madžarskem osvojil najboljši štartni položaj

STA

Marc Marquez

Marquez (Ducati) je na dirki motociklistov za veliko nagrado Madžarske osvojil najboljši štartni položaj.

Foto: Guliverimage

Španec Marc Marquez (Ducati) je na dirki motociklistov za veliko nagrado Madžarske osvojil najboljši štartni položaj. Šestkratni svetovni prvak v kategoriji mozoGP si je v kvalifikacijah zagotovil 74. najboljši položaj pred dirko v karieri in premagal Italijana Marca Bezzecchija (Aprilia) in Fabia Di Ginannantonia (Ducati-VR46).

Marc Marquez, vodilni v svetovnem prvenstvu, je bil od junija nedotakljiv s šestimi zaporednimi dvojnimi zmagami v sprintu in veliki nagradi. Tokrat je znova premagal konkurenco na povsem novi stezi Balaton Park v bližini Blatnega jezera, ki je oddaljen približno 100 kilometrov od prestolnice Budimpešte.

Italijana Enea Bastiannini (KTM-Tech3) in Franco Morbidelli (Ducati-VR46) sta zasedla četrto in peto mesto. Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki si je v petek po zapletenem dnevu le za tisočinko sekunde priigral mesto v drugih kvalifikacijah, je dosegel šesti najhitrejši čas in bo tudi startal iz druge vrste.

Klasična tekma bo v nedeljo, danes ob 15. uri pa bo na programu sprint.

