Ducatijeva motocikla z oznako RS: količine bodo omejene #foto

Ducati je za novo sezono predstavil dva športno nadgrajena modela svoje ponudbe. Diavel V4 in Multistrada V4 v kratkem prihajata na trg v ekskluzivni športni izvedbi z oznako RS in oba bosta na voljo le v omejenih količinah.

Diavel V4 RS predstavlja najzmogljivejšo in najekskluzivnejšo različico legendarnega “muscle roadsterja”, izdelano v številčno omejeni seriji. Njegov agregat je izpeljanka motorja iz MotoGP, kar mu postavlja nov nivo zmogljivosti.

Oblikovno je Diavel že v osnovi nekaj posebnega, v izvedbi V4 RS pa je postal prava moto poslastica. Ohišje združuje karbonske elemente, blatnika, oklep, pokrove rezervoarja in zadnji del sedeža, z značilno RS grafiko. Detajli, kot so titanski zaključki izpuha, rdeče Brembo Stylema čeljusti in številčna ploščica na glavi zadnjega valja, poudarjajo ekskluzivnost modela.

Tudi sedež je športno oblikovan in obšit z rdečimi šivi, zadnji del pa ima karbonski enosed RS rep, ki ga je mogoče zamenjati s standardnim dvojnim sedežem.

Srce motocikla je 1.103-kubični V4 motor, nadgrajen s tehnologijo, preneseno iz dirkalnikov MotoGP. Z močjo 182 konjskih moči in vrtljaji do 13.500 na minuto je to najhitrejši Diavel doslej, saj od 0 do 100 km/h pospeši v le 2,5 sekunde, kar je primerljivo z dirkalnim motociklom.

Doživetje športne vožnje dopolnjuje značilni zvok suhe sklopke. Motorju je dodan poseben sistem hlajenja, ter deaktivacija zadnjih dveh valjev pri mirovanju, s čimer se izboljša udobje pri mestni vožnji.

Zavorni sistem je neposredno izpeljan iz Ducati Panigale V4 in zagotavlja dirkaško zmogljivost z največjim pojemkom 11,5 m/s². Spredaj je zavorni sistem s koluti premera 330 mm, zadaj pa en sam kolut s premerom 265 mm, pri obeh s poudarjenimi čeljustmi Brembo.

Ducati je modelu namenil tudi najnovejši elektronski paket, na voljo so tri nastavitve moči, Power Mode (High, Medium, Low) in štiri vozne načine: Race, Sport, Touring in Wet. Sistem dopolnjujejo Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), ABS Cornering in Ducati Quick Shift 2.0, ki omogoča hitro prestavljanje brez uporabe sklopke.

Za moto adrenalince pa je na voljo prenovljen sistem Ducati Power Launch, ki omogoča pravi dirkaški start. Elektronika samodejno nadzira navor in oprijem, kar omogoča eksplozivno, a nadzorovano pospeševanje. Voznik lahko izbira med tremi stopnjami pomoči, odvisno od svojih izkušenj.

Ducati Diavel V4 RS združuje moč superbika, surov značaj “muscle” motorja in eleganco italijanskega dizajna. Je motocikel, ki s svojo prezenco in vrhunsko tehnologijo ponuja pristno izkušnjo med svetom dirk in cestne vožnje.

Ducati Diavel V4 RS. Foto: Ducati Ducati Multistrada V4 RS Foto: Ducati

Ducati Multistrada V4 RS – športno srce superbika v touring obliki

Ducati Multistrada V4 RS združuje zmogljivost in prefinjenost potovalnih motociklov. Gre za najbolj športno, najbolj ekskluzivno in tehnično dovršeno različico Multistrade doslej. Ducati je v potovalnika vgradil motor superbika, športno izpeljanko iz modela Ducati Panigale V4. Tudi Multistrada V4 RS bo izdelana v številčno omejeni seriji.