STA

Sobota,
18. 10. 2025,
VN Avstralije, motoGP

Bezzecchi zmagovalec sprinterske dirke motoGP v Avstraliji

STA

Marco Bezzecchi | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italijan Marco Bezzecchi z aprilio je zmagovalec sprinterske preizkušnje za veliko nagrado Avstralije pred dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP na dirkališču Philip Island.

Voznik Aprilie je v cilju prehitel Španca Raula Fernandeza (Aprilia-Trackhouse) in Pedra Acosto (KTM), ki sta dirko, ki je trajala le 13 krogov (v primerjavi s 27 na nedeljski VN), končala za njim in osvojila točke za prvenstvo.

Poškodovani Marc Marquez (Ducati), ki si je naslov v kraljevem razredu že zagotovil, in njegov rojak, svetovni prvak iz leta 2024 Jorge Martin (Aprilia), nista tekmovala v Avstraliji.

