Fermin Aldeguer je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Indonezije na Lomboku. Osemnajsto preizkušnjo sezone razreda motoGP je zaznamoval grd padec že okronanega svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki si je poškodoval desno ramo. Sprva so se bali, da je kaj zlomljenega, a je Marquez sam sproočil: "Očitno sem si natrgal le vezi okoli ključnice."

"Očitno sem si natrgal le vezi okoli ključnice"

Marc Marquez je na dirki grdo padel. Foto: Reuters Na Japonskem pred tednom dni okronani svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) je imel že pred samo dirko veliko težav na stezi Mandalika. Že v prvem krogu nedeljske dirke ga je s steze po dotiku zbil zmagovalec sobotnega šprinta Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je prav tako končal v pesku.

Španec je zdrsnil s steze ob visoki hitrosti, v pesku pa ga je začelo premetavati. Skrbi povzroča predvsem dejstvo, da si po padcu z desno roko, na kateri je od leta 2020 prestal več operacij, ni mogel odpeti čelade in sneti rokavic. Ni še natančno jasno, kakšne poškodbe je utrpel 32-letnik, takoj po padcu so ga odpeljali v medicinski center ob stezi. Šef njegove ekipe Davide Tardozzi je med dirko dejal, da obstaja sum na zlom rame, a je to po pregledu ovrgel Marquez sam. "V vsem hudem je tudi nekaj dobrega. Očitno sem si natrgal le vezi okoli ključnice," je dejal v prvi izjavi. Dodatne preglede bo opravil ob vrnitvi v domovino.

Fermin Aldeguer je vodil celotno dirko. Foto: Reuters Za popoln kolaps tovarniške ekipe Ducatija je poskrbel tudi Francesco Bagnaia, ki je v devetem krogu zdrsnil in ostal brez uvrstitve. Že pred tem se je na treningih, kvalifikacijah in na sobotni sprinterski dirki vozil povsem na začelju, potem ko je pred tednom dni zanesljivo slavil v Motegiju.

V boju za zmago tokrat za razliko od sobotnega šprinta ni bilo pravih razburjenj. Novinec Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) je vodil od samega začetka in imel premočan ritem za vse tekmece. Med dirko si je 20-letnik nabral neulovljivo prednost in po po dveh stopničkah v prvi sezoni v kraljevem razredu zdaj zabeležil še premierno zmago. Bolj razburljiv je bil boj za mesta za njim. Potem ko je dolgo na drugem mestu vozil Pedro Acosta (KTM), ga je nato prehitel Alex Marquez (Gresini Ducati). V zadnjih krogih je Acosta vrnil udarec in si z boljšim ritmom zagotovil drugo mesto. Alex Marquez je bil tretji.

"Ne morem verjeti, zelo sem zadovoljen. Potreboval bi veliko besed, da bi se zahvalil vsakemu, ki je prispeval k temu uspehu. Kot novincu mi ogromno pomagajo v ekipi, v njej res trdo delamo. Ampak s to zmago se ne bomo zadovoljili, je le motivacija za še več garanja v prihodnosti," je po zmagi dejal 20-letni Aldeguer.

MotoGP, VN Indonezije:



1. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

2. Pedro Acosta (KTM) +6,987

3. Alex Marquez (Ducati Gresini) +7,896

4. Brad Binder (KTM) +8,901

5. Luca Marini (Honda) +9,129



Skupni seštevek (18/22)



1. Marc Marquez (Ducati) 545 točk

2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 362

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 274

4. Marco Bezzecchi (Aprilia) 254

5. Pedro Acosta (KTM) 215

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, svetovni prvak Marc Marquez ima na vrhu 545 točk, Alex Marquez je pri 362, tretji Bagnaia in četrti Bezzecchi sta po ničli ostala pri 274 oziroma 254 točkah.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo čez dva tedna v Avstraliji na slovitem Phillip Islandu.