Dončić po veličastni predstavi nasmejal Jamesa in Redicka

Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugem poskusu prišli do svoje prve zmage v novi sezoni. Jezerniki so s 128:110 ugnali Minnesoto Timberwolves, najboljšo strelsko predstavo v dresu Los Angeles Lakers pa je prikazal Luka Dončić, ki je dosegel 49 točk, enajst skokov in osem asistenc, kar je njegov rekord odkar je član ekipe iz mesta angelov. Slovenec je imel s črte prostih metov priložnost, da bi svoj izkupiček povišal na okroglih 50, a je bil nenatančen, s tem pa je nasmejal soigralca LeBrona Jamesa in trenerja JJ Redicka.

"Trener Redick nam je med polčasom dejal, 'samo ne imeti usra** tretje četrtine,'" je dogajanje ob polčasu na tekmi z Minnesoto povzel Austin Reaves, ki je bil s 25 točkami drugi najboljši strelec Lakersov ob zmagi nad Minnesoto. Lakers so odgovorili na napotke JJ Redicka in z odličnim drugim polčasom preskočili tekmeca, ki jih je lani izločil v prvem krogu končnice.

V prvem polčasu je domačo zasedbo v Crypto.com areni nad gladino držal Luka Dončić, ki je že v prvi četrtini dosegel 23 od skupno 39 točk in poskrbel, da Minnesota ni pobegnila na lagodno prednost. "Skušal sem nadzorovati dogajanje na igrišču in mislim, da mi je to danes dobro uspelo. Včasih mi ne uspe, danes mi je," je bil po koncu zadovoljen Dončić.

"Slabo smo začeli, oni so pobegnili. Morali smo začeti igrati bolj fizično, ne le v obrambi, temveč tudi v napadu. Skušali smo graditi z boljšo igro v obrambi in tako nam je steklo. Počutim se odlično, morali bi zmagati že prvo tekmo, a to je bil dober povratek. Minnesota je odlična ekipa in danes smo morali storiti ogromno, da smo zmagali. A počutim se res dobro, želim si zmagati vsako tekmo," je naznanil Dončić, ki je lačen dobre košarke.

Dončić je že v prvi četrtini dosegel 23 točk. Foto: Guliverimage

Spomin na lansko končnico

Ves čas se je na srečanju z Minnesoto, za katero je Anthony Edwards dosegel 31 točk, spomin vračal na lansko končnico in izpad Lakersov v seriji z 1:4. A sploh slovenski košarkar je zatem že obrnil nov list. "Iskreno nisem razmišljal o lanski končnici in našem izpadu. Kot sem že večkrat povedal, je bila lanska sezona zame res težka, želim si jo pozabiti in se premakniti naprej. A res nisem razmišljal o končnici, to je bila naša prva medsebojna tekma v sezoni, v rednem delu se bomo še pogosto srečevali, tako da bo vojna vsakič, ko bomo igrali," je dejal Slovenec.

Ta je pogosto s svojimi potezami na noge dvigoval dvorano in soigralce na klopi v Los Angelesu. Ob eni izmed trojk pa je nasmejal, ko je to proslavil s posebnim plesnim vložkom, ob katerem je zamigal z rameni. Ob omembi tega se je na novinarski konferenci le prijel za glavo. "To sem storil, ker ne vem, kaj storiti sam s sabo v takšnih trenutkih. To sem že povedal, vedno naredim nekaj neumnega, to je prišlo na plano (smeh, op. p.). Moram se izboljšati na tem področju," se je smejalo Slovencu.

JJ Redick je pohvalil delo Slovenca. Foto: Reuters

Točkovna bera ostala pod 50, Redick se je pošalil

Ta je svoje soigralce nasmejal tudi tik pred koncem svojega pustošenja po parketu, ko je imel na voljo dva prosta meta, da bi na svojem števcu točk prišel do številke 50, a je prvega zgrešil, ob tem sta imela v šali in z nasmehom ogromno za povedati LeBron James in trener Redick, Dončić pa je tako srečanje ob velikem aplavzu sklenil tri minute pred koncem tekme z 49 točkami. "Skušal sem, da bi dosegel 50 točk, imel je tri priložnosti, dobil je še četrto, pa je tudi to s črte prostih metov zapravil, tako da ni ostalo drugega (smeh, op. p.). Ne, bil je res odličen," je svojega varovanca po koncu pohvalil Redick.

Dončićevi prosti meti:

"Luka je odlično nadzoroval potek dogajanja na parketu. Potrebovali smo ga na začetku, da je zadeval. Naredili smo veliko napak v obrambi, oni so zadevali, pogovarjali smo se o tem ob minuti odmora. Imeli smo dovolj treningov, da se zdaj lahko držimo naših pravil in navodil in če to ne deluje, se lahko prilagodimo igri. V pravih trenutkih je podajal, od začetka so ga v obrambi res napadli in se je na to odzval. Če dobiš enajst skokov od tvojega branilca, je to odlično. Odigral je res kompletno in odlično tekmo," je še dodal Američan.

Naslednja priložnost bo za Lakerse že v noči na ponedeljek, ko bodo ob 2. uri po slovenskem času gostovali pri Sacramento Kings. Ti so po dveh tekmah prav tako kot Lakersi pri polovičnem izplenu.

