Dobre novice okoli Dončića, negotove glede Reavesa. Prvič v ogenj tudi Jokić.

V noči na petek bosta v ligi NBA na sporedu le dve tekmi. Branilci naslova Oklahoma City Thunder bodo v ponovitvi lanskega finala gostovali pri Indiana Pacers, Golden State Warriors pa po zmagi nad Los Angeles Lakers čaka obračun z Denver Nuggets z Nikolo Jokićem, ki se bodo predstavili prvič v sezoni. Košarkarje Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem naslednji obračun čaka v noči na soboto, Slovenec je kljub bolečinam na prvi tekmi današnji trening opravil v celoti.

Še kako živ je spomin na konec lanske sezone, ko so novi prvaki lige NBA postali košarkarji Oklahoma City Thunder. Ti so v odločilni sedmi tekmi finala – prvič po letu 2016 se je o najboljšem v ligi NBA odločalo na tekmi vseh tekem – izkoristili prednost domačega parketa in se z zmago nad Indiana Pacers zapisali v zgodovino franšize. Zdaj ekipi čaka ponovitev finala, a z veliko spremembo, saj pri Indiani ne morejo računati na poškodovanega Tyresa Haliburtona, ki si je ravno na zadnji tekmi lanske sezone strgal Ahilovo tetivo. OKC so na prvi tekmi sezone po podaljšku ugnali Houston, za Indiano pa bo to prvi obračun.

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na soboto, ko jih ob 4. uri po slovenskem času čaka srečanje z Minnesoto Timberwolves. Trener JJ Redick je v četrtek povedal, da je Dončić v celoti opravil trening, Austin Reaves pa ga zaradi težav z gležnjem ni opravil v celoti, njegov nastop na tekmi proti Minnesoti pa je označen kot negotov. Kljub temu Redick pričakuje, da bo Reaves igral. "Poznam Austina in pričakujem, da bo igral," je dejal Redick.

