Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 10. 2025,
21.47

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Denver Nuggets Golden State Warriors Oklahoma CIty Thunder Indiana Pacers NBA Liga NBA Liga NBA

Četrtek, 23. 10. 2025, 21.47

1 ura, 20 minut

Liga NBA, 23. oktober

Dobre novice okoli Dončića, negotove glede Reavesa. Prvič v ogenj tudi Jokić.

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
OKC Oklahoma Indiana | Oklahoma City Thunder se bo v ponovitvi finala pomerila z Indiano. | Foto Reuters

Oklahoma City Thunder se bo v ponovitvi finala pomerila z Indiano.

Foto: Reuters

V noči na petek bosta v ligi NBA na sporedu le dve tekmi. Branilci naslova Oklahoma City Thunder bodo v ponovitvi lanskega finala gostovali pri Indiana Pacers, Golden State Warriors pa po zmagi nad Los Angeles Lakers čaka obračun z Denver Nuggets z Nikolo Jokićem, ki se bodo predstavili prvič v sezoni. Košarkarje Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem naslednji obračun čaka v noči na soboto, Slovenec je kljub bolečinam na prvi tekmi današnji trening opravil v celoti.

Luka Dončić LeBron James
Sportal LeBronov šok ob Dončićevem prihodu v Lakers: tri črke, ki so razkrile njegov pravi odziv

Še kako živ je spomin na konec lanske sezone, ko so novi prvaki lige NBA postali košarkarji Oklahoma City Thunder. Ti so v odločilni sedmi tekmi finala – prvič po letu 2016 se je o najboljšem v ligi NBA odločalo na tekmi vseh tekem – izkoristili prednost domačega parketa in se z zmago nad Indiana Pacers zapisali v zgodovino franšize. Zdaj ekipi čaka ponovitev finala, a z veliko spremembo, saj pri Indiani ne morejo računati na poškodovanega Tyresa Haliburtona, ki si je ravno na zadnji tekmi lanske sezone strgal Ahilovo tetivo. OKC so na prvi tekmi sezone po podaljšku ugnali Houston, za Indiano pa bo to prvi obračun.

Luka Dončić | Foto: Guliverimage Luka Dončić Foto: Guliverimage Dončić treniral, Reaves delno

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na soboto, ko jih ob 4. uri po slovenskem času čaka srečanje z Minnesoto Timberwolves. Trener JJ Redick je v četrtek povedal, da je Dončić v celoti opravil trening, Austin Reaves pa ga zaradi težav z gležnjem ni opravil v celoti, njegov nastop na tekmi proti Minnesoti pa je označen kot negotov. Kljub temu Redick pričakuje, da bo Reaves igral. "Poznam Austina in pričakujem, da bo igral," je dejal Redick.

Liga NBA, 23. oktober:

Lestvica:

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Kakšno je stanje Luke Dončića? #video
Magic Johnson 1992
Sportal Dončić očaral legendarnega Magica, Worthy namenil kritiko trenerju
Iztok Franko
Sportal Iztok Franko o Dončiću in LA Lakers: Vprašanj je veliko
Luka Dončić Jimmy Butler
Sportal Dončić prestrašil navijače, nato pojasnil
Denver Nuggets Golden State Warriors Oklahoma CIty Thunder Indiana Pacers NBA Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.