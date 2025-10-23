Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
23. 10. 2025,
11.20

51 minut

LeBronov šok ob Dončićevem prihodu v Lakers: tri črke, ki so razkrile njegov pravi odziv

Luka Dončić LeBron James

Foto: Reuters

Ko je ameriški košarkar Anthony Davis izvedel, da je postal del šokantne menjave, ki je Luko Dončića pripeljala v Los Angeles Lakers, njega pa v Dallas Mavericks, je v ekipi zavladala tišina. Prekinil jo je le LeBron James s tremi črkami.

Novinar Yaron Weitzman je v knjigi A Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers zapisal, da se je vse začelo z objavo Bronnyja Jamesa, LeBronovega sina in igralca LA Lakers. V skupinski klepet je poslal novico Shamsa Charanie, ki je razkrila največjo menjavo leta v NBA: Luka Dončić v Lakers, Anthony Davis v Dallas.

Cooper Flagg
Sportal Na uvodni tekmi polom Dallasa, kako se je odrezal mladi supertalent? #video

LeBronov trenutek "WTF" v skupinskem klepetu Lakersov

A igralci niso verjeli svojim očem. "Je to šala?" se je vprašala večina. Medtem je Davis vstopil v pogovor in zapisal: "Ali so me ti n... res zamenjali?" Nato je svojim soigralcem zaželel srečo in zapustil skupino.

Anthony Davis je po februarski menjavi član Dallas Mavericks. | Foto: Guliverimage Anthony Davis je po februarski menjavi član Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

LeBron James je odgovoril s tremi črkami: "WTF" (angleška kratica za "What the f*", izraz za šok, op. p.).

Največja menjava desetletja: Dončić za Davisa

Menjava, ki je šokirala svet košarke, je zaznamovala novo ero NBA. Mnogi so se spraševali, ali so Mavericks naredili usodno napako, saj je generalni menedžer Nico Harrison postal tarča kritik besnih navijačev Dallasa. V dneh po menjavi so se po družbenih omrežjih vrstili pozivi k njegovemu odstopu, ki so se nadaljevali še lep čas.

Luka Dončić
Sportal Kakšno je stanje Luke Dončića? #video

Weitzman v knjigi opisuje, kako skrivnostno je potekal prvi sestanek med Harrisonom in generalnim direktorjem Lakersov Robom Pelinko. Srečala sta se v kavarni, le nekaj ulic od dvorane American Airlines Center v Dallasu – Pelinka v črnem puloverju s kapuco, Harrison pa s kapo in temno jopico, da bi se izognila radovednim pogledom.

Magic Johnson 1992
Sportal Dončić očaral legendarnega Magica, Worthy namenil kritiko trenerju
