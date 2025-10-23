JJ Redick, glavni trener LA Lakers, je razkril, kakšno je trenutno zdravstveno stanje Luke Dončića, potem ko je na uvodni tekmi prejel udarec v dimlje.

Slovenski košarkar Luka Dončić je na uvodni tekmi letošnje lige NBA zablestel, potem ko je v svojo statistiko vpisal 43 točk, 12 skokov in devet podaj. Vseeno so Lakersi na koncu izgubili proti Golden State Warriors z izidom 109:119.

JJ Redick on Luka Doncic's groin discomfort, via @mcten:



"He seems to be fine. I don't think it's anything major. He got some treatment this morning and we didn't practice long, but he was a participant in practice." — Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 22, 2025

Več kot eno uro je bil na terapiji

Ljubljančan je med tekmo prejel neprijeten udarec v dimlje, tako da je marsikaterega navijača zaskrbelo, kakšno je njegovo stanje. Dončić je v zdravniški sobi preživel več kot eno uro, kjer je imel posebno terapijo zaradi domnevne težave v desnih dimljah. JJ Redick je ob tem zagotovil, da je s slovenskim zvezdnikom vse v redu.

"Zdi se, da je v redu. Mislim, da ni nič hujšega. Danes zjutraj je imel zdravljenje in nismo dolgo trenirali, vendar je bil prisoten na treningu," je njegove besede na platformi X zapisal Underdog NBA.

Luka v bolečinah po neprijetnem udarcu.

Did Luka Doncic injure his right adductor (GROIN) 👇 pic.twitter.com/qZ475gFVP4 — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) October 22, 2025

Luka je bil optimističen že dan prej

"Verjetno ni nič resnega. Le čuden gib v kolku, malce sem začutil, ampak verjetno ni hujšega," je po včerajšnji tekmi povedal slovenski košarkarski as.

Luka Dončić Foto: Guliverimage

V elitni druščini LA Lakers

26-letnik se je s sredino predstavo uvrstil v elitno družbo Jezernikov. Po podatkih ESPN je postal šele drugi po Shaquillu O'Nealu, ki je na otvoritveni tekmi sezone dosegel vsaj 35 točk, deset skokov in pet podaj. Pridružil se je tudi Kobeju Bryantu in Elginu Baylorju, ki sta na uvodni tekmi sezone dosegla 40 ali več točk.

