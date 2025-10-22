Po prvi tekmi Los Angeles Lakers v novi sezoni 2025/26 sta se oglasila legendarna košarkarja Jezernikov Magic Johnson in James Worthy. Prvi je bil poln hvale na račun predstave Luke Dončića, ki mu je ob 43 točkah do trojnega dvojčka zmanjkala le ena asistenca, drugi pa je kot enega izmed razlogov za poraz proti Golden Statu (109:119) navedel napačne odločitve trenerja JJ Redicka, povezane z igro v napadu Deandreja Aytona.

Ni ga lepšega kot pohvala enega največjih košarkarjev vseh časov. Los Angeles Lakers so zelo ponosni na bogato zgodovino, v kateri imata pomembno mesto Magic Johnson in James Worthy. Nekdanja soigralca sta z zanimanjem spremljala uvodno tekmo Jezernikov v tej sezoni.

Vrhunci Luke Dončića na tekmi proti Golden Statu:

Magic je pohvalil predstavo Luko Dončića in zapisal, kako je 26-letni Slovenec, čeprav so Lakersi izgubili, ukradel šov zvezdniškemu dvojcu v vrstah zmagovalcev. V mislih je imel Jimmyja Butlerja (31 točk) in Stepha Curryja (23), vse skupaj pa je objavil na družabnem omrešju X.

The two Golden State superstars put on a performance - Jimmy Butler had with 31 points and Curry added 23, but Lakers superstar Luka Doncic stole the show with 43 points, 12 rebounds, and 9 assists in a losing effort. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 22, 2025

Bi moral Ayton večkrat metati na koš?

DeAndre Ayton je v krstnem nastopu v ligi NBA za Jezernike dosegel 10 točk in 6 skokov. Foto: Guliverimage Dončićev trud ni pomagal ekipi do zmage. Pokazali so premalo, da bi lahko premagali goste iz San Francisca, kot enega izmed razlogov, zakaj so ob odsotnosti LeBrona Jamesa ostali prekratki za 10 točk, pa je Worthy izpostavil napačne odločitve trenerja JJ Redicka. Po njegovem bi moral Deandreju Aytonu v napadu omogočiti še več priložnosti za doseganje košev. Novopečeni prvi center Jezernikov je na tekmi dosegel 10 točk, statistiko pa podkrepil s šestimi skoki. Na parketu je prebil 34 minut, njegov met igre pa je bil 5/7.

Worthy je očital Redicku, da se v napadu ne bi smel toliko zanesti zgolj na Dončića in Austina Reavesa, ampak najti način, kako večkrat pripraviti do akcije, po kateri bi lahko dosegel koš, še 27-letnega centra.

Luka Dončić bo naslednjič na delu v ligi NBA v noči na soboto proti Minnesoti. Foto: Guliverimage

Worthy je še dodal, kako verjame, da bo trener Redick pripravil drugačno taktiko za Aytona že na naslednji tekmi, ko bo v noči na soboto gostil Minnesoto in da na tisti tekmi ne bo ostalo le pri njegovih sedmih metih iz igre.