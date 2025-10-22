Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
22. 10. 2025,
18.30

Osveženo pred

21 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 18.30

Liga NBA, 22. oktober

O tem, kar so omogočili Cooperju Flaggu, je lahko Luka Dončić le sanjal

Avtor:
R. P.

Cooper Flagg | Cooper Flagg bo v noči na četrtek vpisal prvi nastop v ligi NBA. | Foto Reuters

Cooper Flagg bo v noči na četrtek vpisal prvi nastop v ligi NBA.

Foto: Reuters

Uvodni večer nove sezone lige NBA, v katerem je Luka Dončić kljub bleščeči predstavi (43 točk, 12 skokov in devet asistenc) z Lakersi ostal brez zmage proti Golden Statu (109:119), je postregel le z dvema tekmama. Ta večer jih bo bistveno več, prvič v tej sezoni se bo predstavilo 24 ekip. Veliko oči bo uprtih v Dallas, kjer bo ognjeni krst v ligi NBA doživel 18-letni supertalent Cooper Flagg. Mavericksi bodo gostili San Antonio, na vzhodu bosta za vrhunec poskrbela New York in Cleveland.

Številka ena letošnjega nabora Cooper Flagg vstopa v sezono sproščeno in brez navideznega pritiska. To si lahko privošči zaradi kakovostno sestavljene zasedbe, ki zagotavlja široko klop in mlademu Američanu ponuja privilegij, da se mu ni treba spopasti z vlogo osrednjega junaka ekipe, ki jo je vrsto let v Dallasu opravljal Luka Dončić. Slovenski virtuoz je lahko v obdobju, ko je bil vlečni konj Mavericksov, le sanjal o tako močni klopi.

Luka Dončić bo naslednjo tekmo v ligi NBA odigral v noči na soboto, ko se bo z Lakersi pomeril proti Minnesoti. | Foto: Guliverimage Luka Dončić bo naslednjo tekmo v ligi NBA odigral v noči na soboto, ko se bo z Lakersi pomeril proti Minnesoti. Foto: Guliverimage

V noči na četrtek se tako obeta velika premiera za Flagga, ki je pri 18 letih in desetih mesecih najmlajši udeleženec lige NBA. V prvi tekmi se bo pomeril proti San Antoniu, kjer vlogo prvega zvezdnika opravlja tri leta starejši francoski orjak Victor Wembanyama. Gostje bodo v dvorani American Airlines Center, kjer je vrsto let navduševal Dončić, nastopili brez poškodovanega De'Aarona Foxa in Jeremyja Sochana. 

Kidd in Davis navdušena nad Flaggom

Dallas bo še dolgo pogrešal Kyrieja Irvinga. V začetni peterki ga bo najverjetneje nadomeščal D'Angelo Russell, čeprav se je na pripravljalnih tekmah v vlogi organizatorja napadov večkrat preizkusil tudi Flagg in pustil dober vtis. Prislužil si je pohvale trenerja Jasona Kidda. "Njegovi soigralci uživajo, ko vodi igro v napadu," je še izpostavil nekdanji zvezdnik lige NBA.

Anthony Davis bo do konca kariere nosil zaščitna očala. | Foto: Guliverimage Anthony Davis bo do konca kariere nosil zaščitna očala. Foto: Guliverimage

"Igra fenomenalno. Tako v napadu kot tudi obrambi. Odlično se privaja na ekipo, vse ga zanima, vedno postavlja vprašanja," je Flagga pohvalil Anthony Davis, ki bo zaradi številnih poškodb očesa na parketu lige NBA do konca kariere nosil zaščitna očala.

Liga NBA, 22. oktober:

