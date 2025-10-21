Čakanja je konec, v noči na sredo se bo začela nova sezona lige NBA, že takoj za uvod pa bodo na delu tudi Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, ki jih ob 4.00 po slovenskem času čaka srečanje z Golden State Warriors. Slovenski as, ki vstopa v svojo osmo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je na novo poglavje odlično pripravljen. Pred začetkom novega tekmovalnega obdobja je med drugim spregovoril o stanju v moštvu, prvih nasprotnikih, pa tudi o govoricah glede Jaxsona Hayesa in slovenske reprezentance.

"Luka je moj najljubši košarkar," se je po koncu ponedeljkovega treninga ob salvah smeha predstavnikov sedme sile slišalo iz ust Austina Reavesa. "On mi je najmanj ljub, res je velik otrok," pa se je na drugi strani smejal Luka Dončić, ki bo v noči na sredo vstopil v novo sezono lige NBA. Nasmeh po zadnjih pripravah na obračun z Golden State Warriors zgovorno priča o tem, da je Slovenec v Los Angelesu po vihravi sezoni z menjavo v začetku februarja zdaj našel svoj prostor pod soncem in mu je s soigralci uspelo stkati pravo povezanost, dodal pa je tudi piko na i pripravam, za katere je večkrat poudaril, da bodo pred novo sezono še kako pomembne.

Slovenec je po težkem lanskem obdobju že obrnil nov list, poleti je zavihal rokave, najprej povsem preoblikoval svoje telo, izgubil tudi veliko število kilogramov, nato pa Slovenijo kot kapetan vodil na evropskem prvenstvu, kjer je poleg izjemnih številk, ki so pri njem postale že kar samoumevne, večkrat dokazal, da z dozorevanjem na parketu postaja vse bolj opazen in učinkovit tudi v vlogi vodje zunaj parketa.

V noči na sredo bo šlo zares. Foto: Guliverimage

"Počutim se odlično, za nami so dobri treningi, vsi se zelo veselimo začetka, hkrati pa smo zadovoljni, da so priprave za nami. Nimam nekih posebnih individualnih ciljev, vedno je cilj osvojiti šampionski prstan. Trenutno je pomembno le to, da gremo tekmo za tekmo in zmagujemo. S fanti se odlično razumemo, vse poteka po načrtih," je pred novo sezono dejal Dončić, ki bo za uvod s soigralci skušal načrte prekrižati Golden State Warriors. Slovenec je v začetku avgusta podpisal novo triletno pogodbo z Los Angeles Lakers v vrednosti 142 milijonov evrov. V novi sezoni bodo donosnejšo pogodbo kot Dončić imeli le štirje igralci.

S popotnico odličnega EuroBasketa

Slovenskega asa so na preteklem turnirju najboljših ekip stare celine kot edinega nečlana polfinalne četverice izbrali v najboljšo peterko turnirja. S povprečjem 34,7 točke je bil najboljši strelec turnirja, s 7,1 asistence tretji podajalec in osmi najboljši v skoku (8,6). Delil si je tudi prvo mesto v ukradenih žogah (2,7 na tekmo). Še drugič zapored po svetovnem prvenstvu 2023 je tako postal prvi strelec turnirja. Na svojem četrtem od skupno petih velikih tekmovanj je bil vselej izbran v najboljšo peterko turnirja.

Da misli resno, je pokazal tudi na dveh letošnjih pripravljalnih tekmah, na katerih je zaigral, na prvi proti Phoenixu je dosegel 25 točk, na drugi proti Sacramentu pa 31, k temu je dodal še devet asistenc. V sedmih sezonah v ligi NBA je do zdaj odigral 450 tekem rednega dela, na katerih je v povprečju dosegal 28,6 točke, 8,6 skoka in 8,2 asistence na obračun.

Govorice glede Hayesa

Zdaj bo šlo zares, za uvod bodo Lakersom nasproti stali košarkarji Golden Stata. "Veselim se igranja proti Stephu, a bo težko, težko ga je kriti, zadene lahko od povsod. Je težko, a hkrati se veselim te tekme. Pomembna bo vsaka tekma, zagotovo nam bo brez LeBrona težje, a ko bo nared, nam bo zelo olajšal delo," je dejal Slovenec. Generalni direktor Lakersov in predsednik košarkarskih operacij Rob Pelinka je sestavljanje ekipe sredi sezone primerjal s poskusom sestavljanja letala v zraku. Letos bo ekipa Lakersov popolna. Poleti so nove moči med drugim našli v Marcusu Smartu, DeAndreju Aytonu, Jaku LaRavii in Adouju Thierju, izbranem v drugem krogu nabora.

Hayes in Dončić Foto: Guliverimage

V zadnjih dneh je dogajanje precej razburkala izjava Jaxsona Hayesa, ki je dejal, da si želi pridobiti slovenski potni list in zaigrati za Slovenijo, v nedeljo pa je visoki Američan potrdil, da so mu to idejo prvič predstavili že pred poldrugim letom. "Imava posebno vez, še posebej pri podajah z lobom. Je odličen fant, veselim se sezone igranja z njim," je dejal Ljubljančan, na vprašanje o sodelovanju v izbrani vrsti pa dodal: "Ne bi govoril o tem, zdaj sem osredotočen na Lakerse. Izbrana vrsta je zdaj še daleč stran, o tem bomo govorili prihodnje poletje," je dodal Dončić.

Kaj pa konkurenca?

Lakers v boju za končnico, v kateri je Dončić do zdaj zaigral petkrat, in visoka mesta čaka precej zahtevno delo. Naslov bodo branili košarkarji Oklahome City Thunder, ki je pod vodstvom trenerja Marka Daigneaulta ohranila jedro moštva z MVP lanske sezone Shaiem Gilgeousom-Alexandrom in je tudi pred začetkom nove sezone glavna kandidatka za ubranitev svoje prve lovorike. Strokovnjaki pred začetkom sezone med glavne izzivalce po mnenju ESPN uvrščajo Cleveland Cavaliers in Denver Nuggets, sledijo Houston Rockets s Kevinom Durantom, pa New York Knicks in zatem LA Lakers, pri katerih bo veliko odvisno od poškodb v ekipi in gradnje moštvene kemije, opozarjajo strokovnjaki.

Oklahoma City Thunder tudi letos spadajo med glavne favorite. Foto: Reuters

Precej manj uspeha pa napovedujejo lanskim finalistom, košarkarjem Indiane Pacers, ki so zaradi poškodbe ostali brez glavnega zvezdnika Tyresa Haliburtona, pa tudi Boston Celtics zaradi poškodbe Jaysona Tatuma in povsem spremenjenega kadra. Nič kaj visoko zaradi odsotnosti Kyrieja Irvinga ne kotirajo niti Dallas Mavericks s Cooprom Flaggom in sicer precej zvenečo zasedbo.

V boju za naziv MVP za zdaj v napovedih ni večjih presenečenj, saj najvišje, tako kot vselej v zadnjih sezonah, kotirajo Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić in slovenski as Dončić, ki pa je že večkrat jasno in glasno poudaril, da ga v prvi vrsti zanima ekipni uspeh. Tega bo jasno in glasno s soigralci napadel tudi letos.

Po mnenju večine analitikov NBA glavnih pet točk dogajanja letošnjega poletja: 1. Mavericks izberejo Coopra Flagga kot prvega na naboru

Dallas je na loteriji presenetljivo dobil prvo izbiro (z le 1,8 % verjetnosti) in izbral košarkarja Duka. 2. Kevin Durant v Houston v zgodovinski menjavi

V največji poletni menjavi vseh časov, v katero je bilo vpletenih sedem ekip, je Kevin Durant odšel iz Phoenixa v Houston. 3. OKC podaljšal dogovore s svojim zvezdniškim trojcem

Po osvojitvi naslova so Oklahoma City Thunder zadržali Shaia Gilgeousa-Alexandra (pogodba supermax), Jalna Williamsa in Cheta Holmgrena. 4. Luka Dončić ostaja v LA, LeBron izkoristi opcijo

Dončić je podaljšal pogodbo z Lakers, LeBron James pa je izbral, da ostane v LA z opcijo za novo sezono. 5. Victor Wembanyama zdrav in pripravljen

Po zdravstvenih težavah s krvnim strdkom v rami je Francoz polno pripravljen za novo sezono.

Pomembni datumi v sezoni 2025/26 21. oktober: začetek nove sezone lige NBA

16. december: finale pokala lige NBA

5. februar 2026: zaprtje tržnice

13.–15. februar: NBA All-Star vikend

14. april: začetek končnice

4. junij: začetek finala NBA

Preberite še: