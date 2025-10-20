V streljanju v Pivki umrla moški in ženska

V središču Pivke se je zjutraj zgodilo streljanje, so potrdili pri Policijski upravi Koper. Na kraju sta umrli dve osebi, moški in ženska.

Policisti so informacijo o streljanju ob Kolodvorski cesti v Pivki prejeli ob 6.58.

Na kraj dogodka so nemudoma poslali policiste in kriminaliste.

"Potrdimo lahko, da sta na kraju mrtvi dve osebi, moški in ženska. Trenutno kriminalisti opravljajo ogled kraja, več informacij bomo javnosti sporočili naknadno," so še navedli pri koprski policijski upravi.

Zapora ceste

Zaradi policistov na terenu in ogleda kraja je zaprta cesta, promet so preusmerili na Radohovsko, tovorni promet pa na Kozino, je na profilu na Facebooku prvi poročal Radio 94.

Foto: DARS

Po informacijah Sveta na Kanalu A naj bi se zgodil umor in samomor, moški in ženska pa naj ne bi bila v sorodstvenem razmerju, poroča portal 24 ur.