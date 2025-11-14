Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
14. 11. 2025,
9.06

Osveženo pred

10 minut

Petek, 14. 11. 2025, 9.06

Arnold Schwarzenegger se je vrnil v novem akcijskem filmu

Hollywoodski zvezdnik in nekdanji kalifornijski guverner je razkril, da se je pojavil na 100-dolarskem bankovcu, pa tudi, da je nova različica njegovega filma Tekač zelo domiselna.

Tekač je bombastičen akcijski triler

Tekača že lahko ulovite v slovenskih kinematografih, 78-letni zvezdnik Arnold Schwarzenegger, ki si lasti največ zmag na najpomembnejših tekmovanjih bodibildinga v zgodovini, pa je podprl igralca Glena Powlla, ki v filmu igra glavno vlogo.

"Edini moj film, za katerega sem si vedno želel, da bi ga posneli v novi različici, je Tekač. Res ste ga nadgradili," je Arnie pohvalil Powlla in režiserja Edgarja Wrighta, ki sta mu v zahvalo podarila ogromen bankovec, na katerem ni nihče drug kot on sam.

"Edini moj film, za katerega sem si vedno želel, da bi ga posneli v novi različici, je Tekač," je povedal Arnie. | Foto: Karantanija Cinemas "Edini moj film, za katerega sem si vedno želel, da bi ga posneli v novi različici, je Tekač," je povedal Arnie. Foto: Karantanija Cinemas

Tako kot leta 1987, ko je Schwarzenegger nastopil v filmu po romanu Stephena Kinga, se tudi tokrat film dogaja v ne tako oddaljeni prihodnosti, v kateri morajo tekmovalci v smrtonosnem resničnostnem šovu preživeti 30 dni, medtem ko jih lahko kdorkoli ubije.

Glena podprl tudi Tom Cruise

Powlla je na londonski premieri filma podprl tudi nekdanji soigralec Tom Cruise, s katerim sta zaigrala v nadaljevanju klasike Top Gun. Cruise, znan po teku v filmih, je mlajšemu kolegu svetoval: "Ne teci po spolzkih tlakovcih ob petih zjutraj."

Na londonski premieri filma Tekač | Foto: Karantanija Cinemas Na londonski premieri filma Tekač Foto: Karantanija Cinemas

Vse za gledanost in denar

Powell sicer igra predanega očeta, ki nujno potrebuje denar za oskrbo bolne hčerke. V stranski vlogi se kot voditelj pojavi Colman Domingo, ki opozarja: "Vsak vas lahko ubije." Dobro ve, da ljudi privlači nasilje.

Zlikovec Josh Brolin, pokvarjeni direktor TV-mreže, ki mu dišita samo denar in gledanost, pa izziva: "Ne bom ti kar pustil zmagati." To Powlla samo še bolj podžge.

Karantanija - Tekač | Foto: Karantanija Cinemas Foto: Karantanija Cinemas

Karantanija - Tekač | Foto: Karantanija Cinemas Foto: Karantanija Cinemas

Bi tvegali glavo za milijardo dolarjev?

"Vrnil se bom in požgal to stavbo," se zakolne Powell kot glavni junak, ko se poda v boj. Kaj boj, mesarsko klanje. Pa vi? Bi bili pripravljeni tvegati glavo za milijardo dolarjev? Tecite v kino in se prepričajte, kako resno se je tega lotil Glen Powell.

Karantanija - Tekač | Foto: Karantanija Cinemas Foto: Karantanija Cinemas

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.

