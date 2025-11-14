Petek, 14. 11. 2025, 9.06
10 minut
Arnold Schwarzenegger se je vrnil v novem akcijskem filmu
Hollywoodski zvezdnik in nekdanji kalifornijski guverner je razkril, da se je pojavil na 100-dolarskem bankovcu, pa tudi, da je nova različica njegovega filma Tekač zelo domiselna.
Tekač je bombastičen akcijski triler
Tekača že lahko ulovite v slovenskih kinematografih, 78-letni zvezdnik Arnold Schwarzenegger, ki si lasti največ zmag na najpomembnejših tekmovanjih bodibildinga v zgodovini, pa je podprl igralca Glena Powlla, ki v filmu igra glavno vlogo.
"Edini moj film, za katerega sem si vedno želel, da bi ga posneli v novi različici, je Tekač. Res ste ga nadgradili," je Arnie pohvalil Powlla in režiserja Edgarja Wrighta, ki sta mu v zahvalo podarila ogromen bankovec, na katerem ni nihče drug kot on sam.
Tako kot leta 1987, ko je Schwarzenegger nastopil v filmu po romanu Stephena Kinga, se tudi tokrat film dogaja v ne tako oddaljeni prihodnosti, v kateri morajo tekmovalci v smrtonosnem resničnostnem šovu preživeti 30 dni, medtem ko jih lahko kdorkoli ubije.
Glena podprl tudi Tom Cruise
Powlla je na londonski premieri filma podprl tudi nekdanji soigralec Tom Cruise, s katerim sta zaigrala v nadaljevanju klasike Top Gun. Cruise, znan po teku v filmih, je mlajšemu kolegu svetoval: "Ne teci po spolzkih tlakovcih ob petih zjutraj."
Na londonski premieri filma Tekač
Vse za gledanost in denar
Powell sicer igra predanega očeta, ki nujno potrebuje denar za oskrbo bolne hčerke. V stranski vlogi se kot voditelj pojavi Colman Domingo, ki opozarja: "Vsak vas lahko ubije." Dobro ve, da ljudi privlači nasilje.
Zlikovec Josh Brolin, pokvarjeni direktor TV-mreže, ki mu dišita samo denar in gledanost, pa izziva: "Ne bom ti kar pustil zmagati." To Powlla samo še bolj podžge.
Bi tvegali glavo za milijardo dolarjev?
"Vrnil se bom in požgal to stavbo," se zakolne Powell kot glavni junak, ko se poda v boj. Kaj boj, mesarsko klanje. Pa vi? Bi bili pripravljeni tvegati glavo za milijardo dolarjev? Tecite v kino in se prepričajte, kako resno se je tega lotil Glen Powell.
Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.