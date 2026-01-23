Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
B. B.

Petek,
23. 1. 2026,
10.39

Osveženo pred

5 minut

OP Avstralije Julija Putinceva

Petek, 23. 1. 2026, 10.39

5 minut

OP Avstralije

Julija Putinceva jim je po koncu dvoboja ob žvižgih zaplesala #video

Julija Putinceva | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje," je po dramatičnem dvoboju tretjega kroga OP Avstralije povedala Julija Putinceva, potem ko so jo provocirali turški navijači.

V Melbournu praktično ni dneva, ko se na igriščih ne bi zgodilo kaj nepredvidljivega in kar morda ne sodi na športna igrišča. Tokrat je za veliko negodovanja na tribunah poskrbela kazahstanska teniška igralka Julija Putinceva, potem ko je v tretjem krogu turnirja premagala turško kvalifikantko Zeynep Sonmez (6:3, 6:7(3), 6:3).

Tribune v Kia Areni so bile obarvane v rdeče-belo, saj je bilo na njih veliko turških navijačev. In prav oni so bili krivi, da jim je Kazahstanka po zadnji točki namenila nekaj več pozornosti. Ta je po zadnji točki dvoboja nakazala, da jih ne sliši dobro, poslala jim je poljub in na koncu tudi zaplesala. To pa je na tribunah izzvalo veliko negodovanja in žvižganja.

"Zelo so zagreti glede tega, kar počnejo"

Žvižganje ni potihnilo niti med njenim intervjujem na igrišču, saj se gledalci na tribunah enostavno niso mogli sprijazniti z njenim obnašanjem. "Iskreno, tukaj je bilo res noro vzdušje in fantje, poglejte jih. Zelo so zagreti glede tega, kar počnejo. To je zelo lepo videti, še posebej proti meni, ker obožujem takšne dvoboje," je z nasmehom na obrazu razlagala Putinceva, ki se je prvič v karieri uvrstila v osmino finala OP Avstralije.

"Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje." | Foto: Guliverimage "Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje." Foto: Guliverimage

Vesela, da je ostala mirna

Trenutno 94. igralka sveta je bila še bolj odkrita na novinarski konferenci. Povedala je, da so jo nekatera dejanja s tribun dodatno podžgala. "Med prvim in drugim servisom so nalašč kričali, da bi naredila napako. Pri eni izmed pomembnih točk je nekdo ravno med mojim udarcem začel kašljati. Takrat sem si rekla: 'V redu, zdaj pa res ne bom izgubila.' Eni imajo teniško vzgojo, drugi žal ne."

"Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje," je priznala Putinceva, ki se bo v osmini finala pomerila z Američanko Ivo Jović.

OP Avstralije Julija Putinceva
