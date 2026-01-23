"Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje," je po dramatičnem dvoboju tretjega kroga OP Avstralije povedala Julija Putinceva, potem ko so jo provocirali turški navijači.

Yulia Putintseva’s reaction to the crowd after beating Zeynep Sonmez at the Australian Open.



The crowd immediately booed her after she put her hand to her ear.



Yulia starts dancing on the court.



It’s all happening. pic.twitter.com/KqmmP4KYVL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

V Melbournu praktično ni dneva, ko se na igriščih ne bi zgodilo kaj nepredvidljivega in kar morda ne sodi na športna igrišča. Tokrat je za veliko negodovanja na tribunah poskrbela kazahstanska teniška igralka Julija Putinceva, potem ko je v tretjem krogu turnirja premagala turško kvalifikantko Zeynep Sonmez (6:3, 6:7(3), 6:3).

Tribune v Kia Areni so bile obarvane v rdeče-belo, saj je bilo na njih veliko turških navijačev. In prav oni so bili krivi, da jim je Kazahstanka po zadnji točki namenila nekaj več pozornosti. Ta je po zadnji točki dvoboja nakazala, da jih ne sliši dobro, poslala jim je poljub in na koncu tudi zaplesala. To pa je na tribunah izzvalo veliko negodovanja in žvižganja.

"Zelo so zagreti glede tega, kar počnejo"

Žvižganje ni potihnilo niti med njenim intervjujem na igrišču, saj se gledalci na tribunah enostavno niso mogli sprijazniti z njenim obnašanjem. "Iskreno, tukaj je bilo res noro vzdušje in fantje, poglejte jih. Zelo so zagreti glede tega, kar počnejo. To je zelo lepo videti, še posebej proti meni, ker obožujem takšne dvoboje," je z nasmehom na obrazu razlagala Putinceva, ki se je prvič v karieri uvrstila v osmino finala OP Avstralije.

"Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje." Foto: Guliverimage

Vesela, da je ostala mirna

Trenutno 94. igralka sveta je bila še bolj odkrita na novinarski konferenci. Povedala je, da so jo nekatera dejanja s tribun dodatno podžgala. "Med prvim in drugim servisom so nalašč kričali, da bi naredila napako. Pri eni izmed pomembnih točk je nekdo ravno med mojim udarcem začel kašljati. Takrat sem si rekla: 'V redu, zdaj pa res ne bom izgubila.' Eni imajo teniško vzgojo, drugi žal ne."

"Zelo sem vesela, da sem ostala mirna, ker bi lani verjetno kaj vrgla vanje," je priznala Putinceva, ki se bo v osmini finala pomerila z Američanko Ivo Jović.

