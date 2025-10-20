Pravna pomoč, ko jo potrebujete – zanesljiva in ugodna

V življenju se prej ali slej znajdemo v položaju, ko pravna pomoč postane nujna. Pogodba, ki je ne razumemo v celoti. Nepravična odpoved. Sporna odločba, s katero se ne strinjamo. V takšnih trenutkih je ključnega pomena, da imamo ob sebi strokovnjaka, ki nas zna usmeriti in zaščititi naše pravice – hitro, učinkovito in brez nepotrebnih stroškov.

Foto: Sedem d.o.o.

Pravna pomoč, ki je res na dlani

Pravnik na dlani ponuja sodoben pristop k pravni pomoči – strokovno svetovanje, pripravo dokumentov in pogodb, pregled pravne dokumentacije, vse to tudi po telefonu. To pomeni, da lahko pravni nasvet dobite, kjerkoli ste – doma, v službi ali na poti. Brez čakanja, brez zapletenih postopkov.

Ekipo sestavljajo izkušeni pravniki, ki vam pomagajo razumeti pravni položaj in najti najboljšo rešitev – ne glede na to, ali gre za osebne, družinske, delovne ali poslovne zadeve. Pravna pomoč je tudi cenovno dostopna, kar jo dela idealno tako za posameznike kot podjetja.

Zakaj bi odlašali z reševanjem svoje pravne težave? Pravnik na dlani je na dosegu roke – to je pravna pomoč po telefonu. Pokličite 01 280 8000 še danes!

Zakaj je strokovno pravno svetovanje pomembno?

Nepravilno ravnanje v pravnih zadevah lahko vodi do dolgoročnih težav, vključno s finančno škodo ali zapleti v odnosih. Pravno svetovanje je zato nepogrešljivo v različnih življenjskih položajih.

Pravno svetovanje zagotavlja:

razumevanje pravnih pravic in obveznosti : pomaga vam sprejemati informirane odločitve,

: pomaga vam sprejemati informirane odločitve, zmanjšanje tveganja : pravilno pravno delovanje preprečuje morebitne kazni ali konflikte,

: pravilno pravno delovanje preprečuje morebitne kazni ali konflikte, prihranek časa in stroškov: učinkovite rešitve zmanjšajo potrebo po dolgotrajnih postopkih.

Strokovno pravno svetovanje za posameznike

Vsakodnevne situacije pogosto prinašajo pravne izzive, ki jih sami težko razrešimo. Pri Pravniku na dlani svetujejo na vseh ključnih področjih:

družinsko pravo (ločitev, delitev premoženja, preživnina, skrbništvo),

(ločitev, delitev premoženja, preživnina, skrbništvo), dedno pravo (dedovanje, oporoke, nujni deleži),

(dedovanje, oporoke, nujni deleži), delovno pravo (pregled pogodb o zaposlitvi, neupravičene odpovedi, mobing, kršitve delodajalcev),

(pregled pogodb o zaposlitvi, neupravičene odpovedi, mobing, kršitve delodajalcev), nepremičninsko pravo (kupoprodajne, najemne in darilne pogodbe),

(kupoprodajne, najemne in darilne pogodbe), potrošniško pravo (reklamacije, spori s ponudniki storitev, goljufije pri nakupu vozila),

(reklamacije, spori s ponudniki storitev, goljufije pri nakupu vozila), izvršbe in osebni stečaj ter priprava pritožb in pravnih dopisov,

ter priprava pritožb in pravnih dopisov, kazensko pravo (prometni prekrški, prometna nesreča, odvzem vozniškega dovoljenja).

Foto: Sedem d.o.o.

Pravno svetovanje za podjetja in podjetnike

Tudi za podjetja je pravno svetovanje nepogrešljivo. Vsaka pogodba, zaposlitev ali poslovna odločitev lahko prinese tveganja – zato je pravna varnost temelj uspešnega poslovanja. Pravnik na dlani ponuja pravno svetovanje za podjetja:

pripravo in pregled pogodb z zaposlenimi, partnerji in dobavitelji,

svetovanje pri delovnih razmerjih, odpovedih, pravilnikih in reorganizaciji,

pomoč pri ustanavljanju, preoblikovanju ali zapiranju podjetij,

reševanje gospodarskih in delovnopravnih sporov,

pripravo na inšpekcijske postopke in zastopanje v njih ter

zaščito blagovnih znamk in avtorskih pravic.

Podjetnik se tako lahko posveti svojemu poslu – pravne zadeve pa prepusti strokovnjakom.

Zakaj izbrati Pravnik na dlani?

Ker pravne težave ne smejo čakati, je tu Pravnik na dlani – storitev, ki omogoča hitro in dostopno pravno pomoč za vsakogar. Ekipa izkušenih pravnikov ponuja strokovno svetovanje, pregled in pripravo dokumentov ter pravnih pogodb, vse prilagojeno vašim potrebam. Posebnost storitve je pravni nasvet po telefonu, ki vam omogoča, da do pomoči pridete preprosto – iz udobja svojega doma ali pisarne.

Pravnik na dlani temelji na zaupanju, znanju in prilagodljivosti, vrednotah, ki jih išče vsak, ki želi zaščititi svoje pravice in pravilno ukrepati. Pravna pomoč je cenovno dostopna – tako za posameznike kot podjetja.

Če se znajdete v pravni dilemi, ne čakajte, da postane prepozno. Pokličite Pravnik na dlani na 01 280 8000 ali obiščite spletno stran in si rezervirajte temin za posvet.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM D.O.O.