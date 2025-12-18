Oven

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že okrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite, kaj imajo za povedati.

Bik

Znova ste se znašli v vlogi žrtve. Poskušajte se odmakniti od tega in spoznajte, da morate vzeti življenje v svoje roke. S tem, da prelagate krivdo na druge, ne boste nikamor prišli, poleg tega imajo tudi vaši bližnji takšnega obnašanja več kot dovolj. Lahko pričakujete klic iz oddaljenih krajev.

Dvojčka

Danes boste v sebi začutili praznino. Zdelo se vam bo, da ste obstali na mrtvi točki in da se finančno ne premaknete naprej. Vaša finančna strategija vas ni pripeljala daleč, zato je čas, da jo spremenite. Prav tako bodite previdni pri delu. Nekdo vas bo želel preobremeniti z obveznostmi. Ne pustite se mu, saj ne zmorete vsega sami.

Rak

Čas je, da dobite mnenja od drugih, povratne informacije o sebi in v povezavi z vašim življenjem. Razmerja vseh vrst bodo energična, z vsemi se boste dobro razumeli. Kompromisi bodo glavna tema, sodelovanju boste posvečali veliko pozornosti. Prišli boste v stik z osebo, ki bo vplivala na vaše življenje.

Lev

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste pravočasno opravičili.

Devica

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano prišli v stik starimi prijatelji, s katerimi se boste kot nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta druženja prešla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.

Tehtnica

Današnji dan bo še posebej primeren za urejanje finančnih zadev, zato se le posvetite denarju. Razmislite, kaj bi bilo najbolj dobičkonosno, vendar pa se morate zavedati tudi tveganja. Pazite, da se ne boste zapletli. Le ena sama napakica bi vas lahko drago stala. V partnerstvu bo mirno.

Škorpijon

Čustvenemu področju boste namenjali neprimerno manj pozornosti kot včasih, kar bo za vas rahlo nenavadno. Partner bo nad vašo prezirljivostjo nemalo začuden, zaradi česar si lahko obetate kar nekaj prepirov. Poskušajte ohraniti čim bolj mirno kri. Saj veste, v zvezi je ključna komunikacija. V službi prisluhnite nadrejenim.

Strelec

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili, in ne nasedajte obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek.

Kozorog

Družinski člani bodo zahtevali vaš čas in delili svoja čustva z vami. Bistvenega pomena pa bo, da boste vi razkrili svoje skrivnosti osebi, ki ji zaupate. Popoldne boste preživeli v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Tudi zvečer boste prav zaradi tega mirno zaspali. Pred vami je uspešen dan.

Vodnar

Pohvalila vas bo oseba, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta človek gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot, na žalost, negativne.

Ribi

Danes boste morali prevzeti vodstvo, sicer bo nastala vsesplošna zmeda. Bodite neustrašni in prepričani o tem, kar boste delali. Kjerkoli se boste danes pojavili, boste povzročili veliko vznemirjenja. Zelo boste očarljivi in poskusite to lastnost obrniti v svojo korist. Samo ne pretiravajte.