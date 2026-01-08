Oven

Čas je, da se poiščete, da boste lahko odgovorili prijateljem in partnerju na vsa vprašanja. Vstopite v razmerje s prenovljenim občutkom ljubezni in sočutja. Pravi preporod v razmerju se lahko zgodi, če boste pripravljeni poskusiti nove ali drugačne pristope do težave. Zaupajte svoji intuiciji.

Bik

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan, da pričnete s tem.

Dvojčka

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Rak

Pred vami so zagotovo novi podvigi v ekonomskem pogledu. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči tisti položaj v službi, ki si ga zaslužite.

Lev

Na delovnem mestu se bodo pojavile nove priložnosti, ki pa jih ne boste mogli izpolniti. Pričakovanja bodo nerealna, zato namignite nadrejenemu, da vsega enostavno ne zmorete. Na finančnem področju bodite danes zelo previdni. Če resnično potrebujete določeno stvar, pojdite domov in premislite dvakrat.

Devica

Bodite previdni na zdravstvenem področju in spremenite odnos do svojega telesa. Vaša odpornost je na nižji ravni, kot si mislite. Na delovnem mestu boste prejeli neko odlično novico, ki vas bo nadvse razveselila. Samske čaka razburljiv dan, saj bo oseba iz preteklosti obnovila stik z vami.

Tehtnica

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti.

Škorpijon

Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin, zato boste danes vezani še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb. Skrajni čas je, da se približate nekomu, o katerem razmišljate že dalj časa.

Strelec

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je.

Kozorog

Samski, ki ste v fazi okrevanja, boste danes fizično zelo aktivni. Kmalu boste zaživeli na novo, zato se veselite prihodnosti. Vezani boste danes čutili, kako v vajino razmerje vstopajo prijetni trenutki. Ne iščite težav tam, kjer jih ni. Na prvo mesto boste postavili druženje in prijatelje.

Vodnar

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost. Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Ribi

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Na delovnem mestu boste delovali samozavestno. Vzdušje bo odlično.