Bravo! Fenomen, ki mu je treba zaploskati.

Nimajo velikega klubskega proračuna, bolj kot preostali so odvisni od prestopnih rokov, saj praviloma omogočijo odhod vsakemu, ki si je to zaslužil, in tako iz leta v leto ostajajo brez najboljših. Okrog njih se ne zganja medijski pomp, na dvoboje ne hodi veliko gledalcev, igralcem pa po svoje prija, da zaradi tega ni kaj dosti pritiska. Neobremenjeno se lahko posvetijo delu, tega pa pod taktirko Aleša Arnola opravljajo imenitno. Po prvi tretjini prvenstva so na izjemnem drugem mestu, hkrati pa (p)ostajajo zgled drugim glede vključevanja in dozorevanja mladih. Za nameček jih v sredo čaka še češnja na torti, evropski spopad upov Brava proti sovrstnikom iz slovitega Porta!

Bravo je zelo mlad klub. Članska ekipa je začela nastopati šele leta 2006, v zadnjih letih pa si je ustvarila status stabilnega prvoligaša, ki vse pogosteje trka tudi na vrata Evrope. Seznam nekdanjih nogometašev, ki so se iz Brava odpravili v svet, številni izmed njih pa oblekli tudi državni dres, je impresiven.

Na zadnji tekmi slovenske članske reprezentance so zadnjo obrambno vrsto Kekove čete sestavljali zgolj nekdanji nogometaši Brava – Vanja Drkušić, David Brekalo in Jaka Bijol. Foto: Aleš Fevžer

Na njem so tudi Jaka Bijol, Vanja Drkušić, David Brekalo, Adam Gnezda Čerin, Nejc Gradišar, Tamar Svetlin in Igor Vekić, vsi so se znašli na zadnjem Kekovem seznamu v kvalifikacijah za SP 2026, večina izmed njih je zaigrala tudi v udarni enajsterici Slovenije.

Slovenski prvaki v rumenem proti Portu

Aleš Arnol si bo z zanimanjem ogledal sredino tekmo med mladinci Brava in Porta v mladinski ligi prvakov. Mlade upe Šiškarjev vodi Tomaž Petrovič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Trend bi se lahko nadaljeval, saj ne manjka igralcev Brava v aktualnih mlajših reprezentančnih selekcijah, Šiškarji, ki morajo zaradi korenite prenove stadiona na ŽAK do nadaljnjega igrati domače tekme v Stožicah, pa se lahko pohvalijo tudi z mladinskimi državnimi prvaki. Zaradi tega nastopajo v tej sezoni kot predstavniki Slovenije v mladinski ligi prvakov, v sredo pa jih čaka prva izmed dveh poslastic, ko se bodo v drugem krogu tekmovanja pomerili s sovrstniki slovitega portugalskega velikana Porta.

Dvoboj bo odigran v Kranju, vstop za gledalce bo brezplačen, srečanje, ki se bo v sredo začelo ob 18. uri, pa si bo z zanimanjem ogledal tudi Aleš Arnol. 41-letni Gorenjec že vrsto let spada med najmlajše trenerje v prvoligaškem tekmovanju, že nekaj časa pa se ga drži tudi sloves stratega z najdaljšim stažem neprekinjenega vodenja kluba v 1. SNL.

Koliko časa že neprekinjeno vodijo klub v 1. SNL?

Klub Trener Od kdaj vodi klub v 1. SNL? Bravo Aleš Arnol od 1. marca 2022 Primorje Milan Anđelković* od 19. julija 2024* Celje Albert Riera od 29. julija 2024 Radomlje Jugoslav Trenčovski od 24. junija 2025 Aluminij Jura Arsić** od 18. julija 2025** Domžale Anton Žlogar od 8. septembra 2025 Olimpija Fede Bessone od 22. septembra 2025 Mura Darjan Slavic od 23. septembra 2025 Maribor Feđa Dudić od 1. oktobra 2025 Koper Zoran Zeljković od 9. oktobra 2025

* Anđelković je trener Primorja vse od 25. avgusta 2022, a takrat še ni tekmoval v 1. SNL

** Arsić je trener Aluminija vse od 17. junija 2024, a takrat še ni tekmoval v 1. SNL

Pri Olimpiji zapostavljeni, pri Bravu pa ...

Martin Pečar se je v tej sezoni podpisal že pod šest zadetkov in pet asistenc. Foto: Aleš Fevžer Arnol torej vodi Bravo že poltretje leto zapored. Vodstvo kluba mu zaupa, na roko mu gre tudi dejstvo, da se Bravo trudi biti zlasti razvojni klub. Ni malo primerov, ko dres Brava oblečejo nogometaši, ki so se pred tem zaradi takih in drugačnih razlogov znašli na stranskem tiru pri večjih klubih (denimo Olimpiji), pri rumenih pa zažarijo v povsem drugačni luči.

Taki primeri so npr. nekdanji zmaji. Martin Pečar je v tej sezoni eden najboljših igralcev, ki navdušuje tako z zadetki kot tudi podajami, Jakoslav Stanković ohranja visoko raven forme, strelsko pa se je prebudil 19-letni Aldin Jakupović, nekdanji veliki talent zeleno-belih, pri katerih pa presenetljivo ni nikoli dočakal resnejše priložnosti na večji tekmi. Takih primerov je še nekaj, Bravo, pri katerem pritisk in breme zagotovo ne stanujeta v taki obliki kot pri Olimpiji oziroma Mariboru, pa je znal olepšati kariero marsikateremu nogometašu. Tako slovenskemu kot tudi tujemu, ki jih v tej sezoni ne manjka in sestavljajo skoraj polovico udarne enajsterice.

Gneča pod vrhom, Bravo zaostaja le za Celjem

Jakoslav Stanković in Martin Pečar sta se pred leti v mlajših kategorijah dokazovala tudi pri Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer Zaradi tega lahko trener Arnol računa še na širšo klop, kar je pogrešal v prejšnjih sezonah. "Imamo daljšo klop. Imamo več širine v napadalnem delu, tako da lahko igramo intenzivneje na tekmah," poudarja Škofjeločan, ki vzporedno z nogometom končuje tudi študij na Pravni fakulteti.

Rezultati sporočajo svoje. Arnol z Bravom iz sezone v sezono na tekmo osvaja v povprečju večje število točk, klubska vizija je očitno na pravi poti, po uvodni tretjini sezone, v 1. SNL je bil ravno sklenjen 12. krog, pa se lahko vodstvu Šiškarjev smeji. Bravo Big Bang je na visokem drugem mestu, zaostaja le za vodilnim Celjem, ki je v tej sezoni razred zase in si je priigral ogromno prednost pred zasledovalci.

"Imamo ogromno točk, smo v odličnem položaju, a je vendarle blizu veliko ekip. Izredno težko je napovedovati naše cilje. Pozimi bo prestopni rok močno vplival na sestavo ekipe. Če pridejo prave ponudbe za naše igralce, jih bo treba sprejeti, ker je to pomemben del kluba," je Arnol po zadnji zmagi – Primorje je v nedeljo v Stožicah padlo kar s 3:0 – poudaril, kako bodo pri Bravu lažje ocenjevali cilje po zimskem prestopnem roku.

Bravo je eden redkih klubov v 1. SNL, ki se ne more pohvaliti z organizirano navijaško skupino. Na njegovih domačih tekmah vlada gledališko vzdušje, tribune v Stožicah pa niso pretirano polne. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi kakovostnih predstav – Bravo je v zadnjih šestih krogih osvojil kar 14 točk – vlada vse večje zanimanje za najboljše igralce Šiškarjev. Pri ljubljanskem klubu se tako zavedajo, kako bi lahko kmalu ostali brez kopice prvokategornikov, a bodo še naprej delovali v skladu s filozofijo, ki jo skupaj z ožjimi sodelavci neguje Arnol. Še naprej bodo posvečali veliko pozornost mlajšim igralcem, jih postopno vpeljevali v prvo moštvo in jim omogočali priložnost, da se dokažejo v prvoligaškem okolju. Za zdaj jim gre odlično.