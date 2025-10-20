Maribor občutil kruto plat nogometa: "Ne zmaga vedno boljši"

Čeprav je dvoboj na Bonifiki ponudil ogromno priložnosti nogometašem Maribora, je ostala mreža Koprčanov, ki jo je odlično branil Metod Jurhar, nedotaknjena. Povratnik na trenerski stolček Kopra Zoran Zeljković se je tako lahko razveselil pomembne zmage. Resda ni bila priigrana na način, ki bi si ga želel, a imajo točke bistveno prednost pred umetniškim vtisom. Ta je bil v nedeljo zvečer na strani vijolic, ki pa so prvič, odkar jih vodi Feđa Dudić, ostale brez vsega.

Koprčani so si lahko vsaj malce oddahnili. Reprezentančni premor je postregel z odmevno spremembo na položaju trenerja. Namesto Slaviše Stojanovića, ki je nanizal nekaj slabših rezultatov, se je na vroči stolček na Bonifiki vrnil Zoran Zeljković. Novo poglavje pri primorskem prvoligašu je začel imenitno, saj je na enem od dveh derbijev 12. kroga 1. SNL v slabo voljo spravil Maribor.

"Osvojili smo pomembne točke. Hvala bogu so točke ostale doma. Premagali smo Maribor, kar smo si tudi želeli. Resda ne na način, kot si sam želim, a v tem trenutku štejejo samo točke. Verjamem, da se zavedamo, kako lahko nekatere stvari naredimo bolje. Je pa to neka dobra popotnica za naprej," je po vedno sladki zmagi nad Mariborom, ki je Koprčane na lestvici dvignila na tretje mesto, poudaril povratnik na koprski klopi.

Dudić: V prihodnje ne bo težav, če bomo ...

Feđa Dudić je izkusil grenkobo prvega poraza v 1. SNL. Foto: Jure Banfi Prvič v karieri se je meril s Feđo Dudićem, strategom iz Bosne in Hercegovine, ki je svojo pot pri Mariboru začel z domačo zmago nad Domžalami (3:0), že na prvem gostovanju pa se je opekel. "To je nogomet, ne zmaga vedno boljši. Čestitke Kopru za zmago, odločajo zadetki. Mi jih nismo dosegli, čeprav smo že pri rezultatu 0:0 imeli tri, štiri priložnosti, iz katerih je bilo težje zgrešiti kot zadeti. Nato pa smo prejeli gol iz njihovega prvega udarca v okvir vrat," je po srečanju povedal nekdanji trener Radničkega iz Kragujevca.

Čeprav je ostal brez točk, je po tekmi ohranil optimizem, saj verjame, da je moštvo na pravi poti, da v prihodnje osvaja več točk. Treba bo pokazati le več učinkovitosti in natančnosti v napadu. Vratar Kopra Metod Jurhar je zbral sedem obramb, dvakrat pa se je zatresel okvir njegovih vrat.

Josip Iličić je prvič premagal Maribor na Bonifiki v dresu Kopra. Foto: Aleš Fevžer

"Seveda ni dobro, ko izgubiš, a so mi fantje po koncu rekli, da je bila to njihova najboljša tekma v sezoni. Žal je nismo potrdili s točkami, a menim, da v prihodnje ne bo težav, če bomo tako igrali. Pomembno je, da fantje sprejemajo, kar od njih zahtevam. Da si ustvarjajo priložnosti, da poskrbimo za ofenzivni Maribor. Upam, da bo to v prihodnje prineslo točke," Dudić ostaja optimist. Po novem za vodilnim Celjem zaostaja 12 točk, toliko kot tretjeuvrščeni Koper.

Konec tedna vijolice čaka nov prvenstveni izziv, v Ljudski vrt prihaja Primorje, Koprčani pa bodo drugo zaporedno zmago pod vodstvom povratnika Zeljkovića lovili v Domžalah proti Radomljanom.