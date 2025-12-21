Odermatt lovi rekorderja Gran Rise, Kranjec želi pokazati več

V Alta Badii v Italiji se najboljši alpski smučarji merijo na petem veleslalomu sezone. Vodilni v svetovnem pokalu Marco Odermatt lovi še peto zmago v sezoni ter 51. v karieri. Slovenske ljubitelje smučanja pa zanima, če se bo Žan Kranjec približal izidom z začetka sezone, ko se je v Söldnu in Copper Mountainu uvrstil med deseterico. Tekma se bo s prvo vožnjo začela ob 10. uri, finale bo ob 13.30.

Edini slovenski veleslalomski adut Žan Kranjec je sezono odprl z devetim mestom na avstrijskem ledeniku, pa bil nato šesti v Copper Mountainu, na zadnjih dveh veleslalomih pa je popustil in bil v Beaver Creeku 24. ter v Val d'Iseru 20. To nedeljo ima v Alti Badii sredi Dolomitov štartno številko 14.

Švicarski šampion Marco Odermatt je v tej sezoni osvojil dva od štirih veleslalomov. Najboljši je bil na uvodnem v Söldnu, pa nato še v začetku decembra v Beaver Creeku. Preostala veleslalomska zmagovalca sta Avstrijec Stefan Brennsteiner (Copper Mountzain) in Odermattov rojak Loic Meillard (Val d'Isere). Odermatt vodi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, na računu ima 260 točk, 15 več od Brennsteinerja in 60 več od Norvežana Henrika Kristoffersena.

Odermatt je dobil lanski veleslalom v Alti Badii, leto prej dva. Skupaj ima na progi Gran Risa pet zmag. Rekorder legendarne proge, ki veleslalomske tekme gosti že 40 let, je s kar osmimi zmagami Marcel Hirscher (sedem v veleslalomu in ena v slalomu). To je bilo torej njegovo najuspešnejše smučišče (skupno ima 67 zmag). Štiri veleslalome je na progi pri vasi La Villa dobil Alberto Tomba. Prvo tekmo na Gran Risi (1985) je dobil legendarni Ingemar Stenmark. Takrat je bila to njegova 80. zmaga v svetovnem pokalu.