Koprčani so si še polepšali praznike

Nogometaši Kopra so jesenski del 1. SNL sklenili z zmago nad obubožanimi Domžalami (2:1), s katero so po točkah ujeli Maribor. Kanarčki bodo prezimili na tretjem mestu, za dodatno zadovoljstvo pa je poskrbela novica, da je vodstvo kluba našlo skupni jezik z dvema Francozoma, ki sta dodana vrednost. Kamil Manseri in Jean-Pierre Longonda sta podaljšala sodelovanje do leta 2028.

V Kopru so vajeni uspešnih sodelovanj s francoskimi legionarji, ki v svoji domovini nastopajo v nižjih ligah, nato pa se odločijo za selitev na Bonifiko in dokazovanje v 1. SNL. Takšna sta tudi Kamil Manseri in Jean-Pierre Longonda. Manseri, 24-letni zvezni igralec, ki je jeseni prispeval tri gole in dve podaji, je v tem jesenskem delu večkrat opozoril nase. Koprčanom, ki jih vodi povratnik Zoran Zeljković, je pomagal tudi 23-letni branilec Longonda. Oba sta se odločila za podaljšanje pogodbe, ta po novem traja do leta 2028.

Povsem drugačno vzdušje je bilo po zadnji tekmi jesenskega dela v taboru Domžal. Dvakratni državni prvaki se spopadajo z ogromno finančno in organizacijsko krizo, tako da jih čakajo burni božično-novoletni prazniki, med katerimi bodo skušali najti rešitev in poskrbeti, da bi spomladi nadaljevali prvoligaški maraton. Domžalčani bodo prezimili kot zadnji, za Muro in Primorjem zaostajajo tri točke.