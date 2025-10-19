Bilo je čarobno, navijači Maribora spravili v zadrego privržence Liverpoola

Danes bo na kultnem Anfieldu prvič nastopil Benjamin Šeško . Na tribunah kultnega stadiona v Liverpoolu ne bo manjkalo Slovencev, ki si bodo želeli v živo ogledati nastop mladega napadalca Manchester United. Še zdaleč pa jih ne bo toliko, kolikor jih je v mesto Beatlov pripotovalo pred osmimi leti. Takrat je na Anfieldu v ligi prvakov gostoval Maribor, na Otok pa se je odpravilo kar 2.500 njegovih navijačev. Viole so ustvarile fantastično ozračje, zasenčile domače občinstvo, nagradile Milaničeve varovance za hraber odpor proti zvezdniški zasedbi gostiteljev (0:3) in prejele ogromne čestitke Angležev. To je bil nepozaben večer za vijolice in slovenski nogomet.

Slovenija velja za eno manjših evropskih držav. Ima le dobra dva milijona prebivalcev, a je 1. novembra 2017, ko sta se na Anfieldu v ligi prvakov udarila Liverpool in Maribor, vseeno izkazala neverjetno številčno pripadnost in nogometno strast. Čeprav je angleški velikan, ki ga je takrat imenitno vodil Nemec Jürgen Klopp, najprej na tekmi v Ljudskem vrtu popeljal rdeče do čarobne zmage s 7:0 in povsem nadigral nemočne vijolice, je dva tedna pozneje iz majhne Slovenije na Otok odpotovalo kar 2.500 navijačev.

To je bila imenitna številka, Angleže pa je nato še bolj navdušilo samo navijanje privržencev Maribora, ki so gostitelje večkrat spravili v zadrego. Čeprav jih je bilo na tribunah 20-krat manj, so jih večkrat preglasili in izžarevali posebno nogometno energijo, o kateri so se po tekmi razpisali tudi angleški mediji.

Rekordna vijol'čna invazija v Evropi

Rdeči so tokrat zmagali "le" s 3:0. Prvi polčas se je celo končal brez zadetkov (0:0), po njem pa so bili varovanci Darka Milaniča deležni izjemnih ovacij od svojih navijačev. To je bil manjši čudež, a s pomočjo vrhunskih posredovanj Jasmina Handanovića in njegovih ožjih sodelavcev v obrambni vrsti je mariborska mreža ostala v prvem polčasu resnično nedotaknjena.

Veselje Emreja Cana po zadetku za 2:0. Foto: Guliverimage

Liverpool je absolutno premoč na zelenici zmogel pretopiti v vodstvo šele v drugem polčasu, ko je vendarle dosegel prepričljivo zmago s 3:0, kar pa še zdaleč ni potolklo navijačev najtrofejnejšega slovenskega kluba. Na prestižnem gostovanju, ki se ne ponudi vsak dan, so za nogometaše v vijoličnih dresih bučno navijali do zadnje sekunde in si od Angležev prislužili čestitke.

To je bila prava vijol'čna invazija na Anfield. Tako so pred srečanjem zapisali pri mariborskem klubu, ko so se vstopnice za atraktivno gostovanje v Liverpoolu, takrat so stale natanko 52,50 evra, prodajale kot vroče žemljice. Dvoboj na Anfieldu se je vpisal v zgodovino mariborskega kluba. To je bilo najbolj množično gostovanje navijačev Maribora v Evropi. Preseglo je tudi prejšnji rekord, ko je gostovanje vijolic leta 2014 pri Chelseaju v London zvabil več kot tisoč navijačev iz Slovenije. V Liverpool se je jih je odpravilo kar 2.500.

Pred srečanjem so se zbrali na trgu Williamson Square, nato pa skupaj v vijoličnem konvoju odšli proti Anfieldu. ''Rekord na tribunah. Velik odpor na igrišču. Gostovanje v Liverpoolu bo ostalo v spominu v različnih pogledih, po neprecenljivem pogledu na 2.500 vijol'čnih navijačev,'' so pred osmimi leti po enem najbolj eminentnih gostovanj v Evropi zapisali pri mariborskem klubu.

"Navijači Maribora so nas osramotili"

Občutek zadovoljstva pa je bil kljub porazu z 0:3 še toliko večji, saj so Viole preglasile domače navijače, ki so z redkimi izjemami ponudili tako komorno ozračje, da so parali živce ljubiteljem Liverpoola. "Navijači Maribora so nas osramotili," je po tekmi prek družbenega omrežja X (takrat še Twitter) razočarano pripomnil navijač Liverpoola z imenom Marcus.

Navdušenje Otočanov nad navijači NK Maribor na Twitterju:

Maribor away fans pic.twitter.com/UqcfNXuUgg — Andrew Wright (@andrewwright2) November 1, 2017

Njegova kritika ni bila osamljena. Njegovi somišljeniki so zapisali, da si privrženci Maribora zaslužijo nagrado fair-play za vrhunsko navijanje. "Naši navijači bi morali biti bučni in pokazati gostom iz Maribora, kam so prišli. Tega nismo naredili," je potožil Joe.

Kritike so šle tako daleč, da so se nekateri izmed domačih navijačev zahvalili Slovencem, da so mrtvemu Anfieldu pokazali, kakšno bi moralo biti vzdušje na nogometnem srečanju.

Navijači Maribora so poskrbeli 1. novembra 2017 na Anfieldu za veličastno vzdušje. Foto: Guliverimage

Navijači Maribora so si največje spoštovanje v očeh gostiteljev prislužili po tekmi, ko so po visokem porazu zaploskali nogometašem in se jim zahvalili za nepozabno doživetje. Milaničeva četa je dvakrat zapored izgubila proti Liverpoolu, skupna gol razlika na obeh tekmah lige prvakov pa je znašala 0:10, a to z lic navijačev Maribora ni izbrisalo nasmehov, še manj ponosa.

"Ko gledam, kako navijači Maribora po 0:10 pozdravljajo nogometaše, vidim bistvo nogometa," je poudaril navijač Liverpoola Matthew.

Mariborčani so se na tekmi proti klubu, ki slovi v svetu tudi zaradi zvestih in potrpežljivih navijačev, pokazali v izjemni luči. Čestitke, v katerih ni manjkalo občudovanja, so 1. novembra 2017 v večernih urah deževale po družbenih omrežjih.

Handanović blestel med vratnicama

Nogometaši Liverpoola so bili prepričljivi zmagovalci na zelenici (3:0), na tribunah pa je bilo razmerje moči kljub številčni prednosti domačinov veliko bolj naklonjeno Mariboru. Tako so vijolice poskrbele vsaj za eno zmago. Ni štela za točke, a je bila sladka.

Pred osmimi leti je dvoboj lige prvakov na Anfieldu spremljalo kar 2.500 navijačev Maribora. Foto: Reuters

Kar zadeva dvoboj, je med vratnicama Maribora blestel takrat 39-letni Jasmin Handanović. Liverpool je napadal, si v prvem polčasu priigral kar nekaj priložnosti, zatresel tudi prečko vijolic in imel žogo v svoji posesti kar 83 odstotkov, a mu to ni pomagalo do vodstva. Ko se je končal prvi polčas (0:0), so navijači Maribora z ovacijami pozdravljali takratne slovenske prvake, pred tem pa večkrat na tribunah preglasili domače občinstvo. Čeprav je bilo skupno na stadionu skoraj 48 tisoč gledalcev, je bilo pogosto slišati zlasti navijače vijolic.

Mrežo Maribora je kot prvi v 49. minuti zatresel Egipčan Mohamed Salah. Foto: Guliverimage

Njihovo navdušenje se ni poleglo niti v 49. minuti, ko je Liverpool prek Mohameda Salaha premagal mariborsko obrambo. Takrat je bil Handanović nemočen, se je pa izkazal le nekaj minut pozneje, ko je ubranil najstrožjo kazen Jamesu Milnerju. Strel Angleža je odbil v vratnico. Milner si je pozneje, bilo je leta 2022 na prijateljski tekmi Liverpoola s Salzburgom v Avstriji, še kako zapomnil še enega Slovenca. To je bil Benjamin Šeško, ki bo danes z Manchester Unitedom na velikem angleškem derbiju prvič gostoval na Anfieldu. Takratni napadalec rdečih bikov iz Salzburga, ki je bil takrat še najstnik (19 let), ga je z vrhunskim preigravanjem vrgel iz ravnotežja, poteza pa je prek družbenih omrežjih hitro obšla svet.

Največje vragolije Benjamina Šeška na tekmi med Salzburgom in Liverpoolom (2022), ki jih je odprtih ust spremljal tudi takratni trener rdečih Jürgen Klopp:

When Benjamin Sesko played against Liverpool.



👀🔥 pic.twitter.com/0JXN043m6m — Ocho (@Ocho_CFC) June 5, 2024

Da pa je Liverpool vendarle doma proti Mariboru postavil stvari na svoje mesto, sta z zadetkoma poskrbela še Nemec turških korenin Emre Can in rezervist Daniel Sturridge. Kloppova četa je tako doma ugnala Maribor s 3:0, izbranci Darka Milaniča pa so za razliko od nemoči v Ljudskem vrtu (0:7) prejemali čestitke za dostojen in hraber odpor.

Liverpool leta 2019 osvojil ligo prvakov

O tem, kako premočan je bil znova Liverpool, je dovolj nazorno govorila tudi statistika. Razmerje v strelih na gol je bilo 23:4, v okvir vrat pa 8:1. Edinega je v okvir vrat Liverpoola usmeril Martin Milec, ko je rezervni vratar Loris Karius brez večjih težav ukrotil njegov strel z razdalje.

To ni bilo prvo gostovanje slovenskega kluba na Anfieldu. Leta 2003 sta se v takratnem pokalu Uefa pomerila Liverpool in Olimpija. Prva tekma v Ljubljani se je na razprodanem Bežigradu presenetljivo končala brez zmagovalca (1:1), na povratni tekmi pa je angleški velikan le upravičil vlogo favorita in zmaje odpravil s 3:0. Na Anfieldu pa je žal takrat manjkala večina navijačev Olimpije, ki zaradi zapleta na letališču v Italiji sploh ni poletela proti Liverpoolu. Foto: Reuters

Liverpool je v tisti sezoni prvič po letu 2009 zaigral v izločilnem delu lige prvakov. Šlo mu je imenitno. Ovire je preskakoval kot po tekočem traku in se uvrstil v veliki finale, kjer pa je v Kijevu izgubil proti madridskemu Realu (1:3). Že v naslednji sezoni pa so šli rdeči do konca in pod taktirko Jürgena Kloppa 1. junija 2019 po zmagi nad Tottenhamom (2:0), finale v Madridu je sodil Damir Skomina, osvojili ligo prvakov.

V tej sezoni na Otoku branijo naslov angleškega prvaka. Pod vodstvom Nizozemca Arneja Slota so odlično vstopili v sezono, nato pa padli v manjšo rezultatsko krizo. Iz nje se bodo skušali izvleči na prazničnem derbiju, največjem, kar ga vsaj na papirju ponuja Premier League, saj bo na Anfieldu gostoval večni rival Manchester United.

Benjamin Šeško je zadel v polno na zadnjih dveh tekmah Manchester Uniteda. Rdeči vragi bodo danes jubilejno gostovali na Anfieldu stotič. Foto: Guliverimage

Ker pa barve tega brani tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, bo danes derbi v Liverpoolu zagotovo v središču pozornosti tudi na sončni strani Alp. Tisti, ki so si leta 2017 ogledali v živo dvoboj med Liverpoolom in Mariborom, dobro vedo, kaj ponuja Anfield in zakaj spada med najbolj kultne nogometne objekte na svetu.