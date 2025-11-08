Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Reli Japonska, 3. tekmovalni dan

Ogier in Evans na Japonskem še vedno v dvoboju za zmago

Elfyn Evans je še vedno v igri za naslov svetovnega prvaka.
Foto: Reuters

Elfyn Evans je še vedno v igri za naslov svetovnega prvaka.

Foto: Reuters

Francoz Sebastien Ogier in Britanec Elfyn Evans se na reliju Japonska še naprej borita za naslov svetovnega prvaka. Francoz po tretjem tekmovalnem dnevu vodi pred Britancem le za 6,5 sekunde.

Voznika Toyote sta povečala prednost pred tekmeci in si lahko v nedeljo z dirkama "super nedelja" in tako imenovano etapo "power stage" prislužita dodatne točke, kar bo povečalo njuno skupno število točk.

Elfyn Evans je na Japonsko, predzadnji tekmi sezone SP, prišel s 13 točkami prednosti pred Ogierjem, na eni dirki pa je mogoče osvojiti največ 35 točk. Šestintridesetletni Valižan, ki je na japonskem otočju že zmagal v letih 2023 in 2024, cilja na svoj prvi svetovni naslov, medtem ko bi 41-letni Ogier lahko osvojil svojo deveto krono, s čimer bi se izenačil z drugim Francozom, Sebastienom Loebom.

Vodilna voznika sta izkoristila milo jesensko vreme, ki je bilo do sedaj, in sta prevladovala na sobotnih etapah na japonskem asfaltu, ki je bil pogosto spolzek zaradi odpadlega listja, zlasti na gozdnatih odsekih v prefekturi Aichi, nedaleč od gore Fuji. Ogier je zmagal v zadnjih treh etapah dneva, Evans pa je bil najhitrejši v prejšnjih dveh.

Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai) je soboto končal na skupnem tretjem mestu, 23,6 sekunde za Ogierjem in 17,1 sekunde za Evansom, potem ko je zmagal na prvih dveh etapah dneva. Aktualni svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je bil lani okronan na koncu japonske preizkušnje, je moral zaradi težav z menjalnikom odstopiti.

Domači voznik Takamoto Katsuta (Toyota) je med 10. etapo zapeljal s ceste, pri čemer je poškodoval sprednji del svojega avtomobila in posledično padel s 3. na 9. mesto.

