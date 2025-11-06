Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
15.45

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Elfyn Evans Sebastien Ogier Kalle Rovanperä Toyota WRC reli

Četrtek, 6. 11. 2025, 15.45

1 ura, 21 minut

Reli Japonska, četrtek

Rovanperä na svoji predzadnji dirki takoj v vodstvo #video

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kalle Rovanperä Toyota | Kalle Rovanperä je dobil uvodni superspecial. | Foto Guliverimage

Kalle Rovanperä je dobil uvodni superspecial.

Foto: Guliverimage

S četrtkovim superspecialom se je začela predzadnja letošnja dirka svetovnega prvenstva v reliju. Dobil ga je dvakratni svetovni prvak Kalle Rovanperä, ki bo po sezoni reli dirkalnik zamenjal za formulo. Pred tem lahko osvoji svojo tretjo lovoriko, tako kot Sebastien Ogier za vodilnim v prvenstvu Elfynom Evansom zaostaja samo 33 točk.

Kalle Rovanperä
Sportal Rovanperä zmagovalec srednjeevropskega relija

Kalle Rovanperä (Toyota) je najhitreje začel reli Japonska. Na edini hitrostni preizkušnji uvodnega dne je Finec za desetinko prehitel Estonca Otta Tänaka (Hyundai) in za tri desetinke domačina Takamota Katsuto (Toyota). Uvodni "brzinec" je postregel z 2,75 km dolgo asfaltno preizkušnjo, ki zaradi kratke dolžine ni ponudila velikih razlik med tekmovalci. Prva enajsterica je tako v razmaku zgolj štirih sekund.

Za vodilno trojico so se zvrstili še trije dirkači Toyote, Francoz Sebastien Ogier (+ 0,4), Finec Sami Pajari (+ 0,5) in vodilni v seštevku svetovnega prvenstva, Britanec Elfyn Evans (+ 0,8). Enak zaostanek kot slednji ima še Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai).

Poglejte vrhunce četrtkovega superspeciala:

Reli po Japonski ima skupaj 20 hitrostnih preizkušenj, naslednjih šest jih bo sledilo v noči na petek po srednjeevropskem času.

Pred prihodom na Japonsko je Evans na vrhu seštevka svetovnega prvenstva z 247 točkami. S 13 točkami zaostanka mu sledila Ogier in Rovanperä (oba 234), ki je zmagal na prejšnji dirki v Nemčiji. Tanak je s 197 točkami četrti. Zadnji reli sezone bo konec novembra v Savdski Arabiji.

Elfyn Evans Sebastien Ogier Kalle Rovanperä Toyota WRC reli
