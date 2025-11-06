Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
6. 11. 2025,
13.56

Četrtek, 6. 11. 2025, 13.56

9 minut

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog)

Ogromen izziv za Riero in Celje, to bi bila zgodovinska zmaga za Slovenijo

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Albert Riera | Albert Riera lahko danes postane trener prvega slovenskega kluba, ki bi v Evropi premagal tekmeca iz Poljske. | Foto Jure Banfi

Albert Riera lahko danes postane trener prvega slovenskega kluba, ki bi v Evropi premagal tekmeca iz Poljske.

Foto: Jure Banfi

Nogometaši Celja bodo danes v 3. krogu ligaškega dela konferenčne lige ob 18.45 na razprodanem stadionu Z'dežele gostili poljsko Legio iz Varšave, za katero nastopa tudi Petar Stojanović. Varovanci Alberta Riere želijo nadaljevati zmagoviti niz v Evropi, s tem pa bi postali prvi slovenski klub v zgodovini državne samostojnosti, ki bi ugnal poljskega tekmeca. Slovenski klubi s poljskimi za zdaj nimajo prijetnih izkušenj. Na delu bodo tudi še štirje slovenski legionarji. Rijeka, s katero se bodo Celjani pomerili prihodnji mesec, bo z Dejanom Petrovićem gostovala v Gibraltarju.

Petar Stojanović
Sportal Poseben dan za Petra Stojanovića, tega ni doživel že deset let!

Franko Kovačević je z naskokom najboljši strelec konferenčne lige. | Foto: Guliverimage Franko Kovačević je z naskokom najboljši strelec konferenčne lige. Foto: Guliverimage Trener Albert Riera prejema vse več priznanj za svoje uspešno delo v Celju. Deležen je velikega zanimanja tujih klubov, pred srečanjem z Legio pa še kako odmevajo zlasti namigovanja o tem, da bi lahko kariero nadaljeval pri beograjski Crveni zvezdi. Zrele in napadalno usmerjene predstave Celja odmevajo tudi v Evropi.

Vodilni slovenski prvoligaš želi po atenskem Aeku in irskem Shamrock Roversu zmagoviti niz v ligaškem delu konferenčne lige nadaljevati tudi proti varšavski Legii. Poljski velikan ima skoraj štirikrat večjo vrednost ekipe, a na lestvici gleda v hrbet Rierovi četi, ki se je na krilih serijskega strelca Franka Kovačevića povzpela tik pod vrh. Zaseda visoko tretje mesto, ligaški del pa želi skleniti med najboljših osem, kar bi ji omogočalo neposreden preboj v osmino finala.

Najboljši strelci konferenčne lige:

5 – Kovačević (Celje)
2 – Augustyniak (Legia), Bajić (AEK L.), Diakite (Lausanne), Ishak (Lech), Koita (AEK A.), Kutesa (AEK A.), Mulahusejnović (Noah), Musaba (Samsunspor), Ndour (Fiorentina)

Celjani pa imajo danes še en cilj. Če bi dobili srečanje, ki ga bo v knežjem mestu sodil Španec Javier Alberola Rojas, bi postali prvi slovenski klub, ki bi v obdobju državne samostojnosti v Evropi ugnal poljskega tekmeca.

Slovensko-poljski klubski obračuni v Evropi:

Tekme Leto (tekmovanja)
Maribor : Wisla Krakov 0:2, 0:3 1998 – pokal UEFA
Primorje : Wisla Krakov 0:2, 1:6 2002 – pokal UEFA
Celje : Slask Vroclav 0:1, 1:3 2015 – kvalifikacije za ligo Europa
Celje : Jagiellonia Bialystok 3:3 2024 – ligaški del konferenčne lige
Jagiellonia Bialystok : Olimpija 0:0 2024 – ligaški del konferenčne lige
Celje - Legia Varšava ? 2025 – ligaški del konferenčne lige

Rijeka gostuje v Gibraltarju

Dejan Petrovič bo danes z Rijeko gostoval na zahodu Evrope. | Foto: Guliverimage Dejan Petrovič bo danes z Rijeko gostoval na zahodu Evrope. Foto: Guliverimage Za zdaj je bilo v evropskih tekmovanjih odigranih osem slovensko-poljskih spopadov. Uvodnih šest so dobili poljski klubi, zadnja dva pa sta se v prejšnji sezoni prav v konferenčni ligi končala z remijem. Celjani so doma na dinamičnem srečanju remizirali s Stojinovićevo Jagiellonio (3:3), nato pa je z omenjenim poljskim klubom v gosteh (0:0) remizirala še Olimpija.

Takrat je zmaje vodil še Victor Sanchez, ki je nato z Olimpijo postal državni prvak, v tej sezoni pa vodi hrvaško Rijeko, pri kateri se dokazuje tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič. Rečane danes čaka gostovanje v Gibraltarju pri klubu Lincoln Red Imps, ki pa je vse prej kot naivna ekipa, saj je v zadnjem krogu doma presenetili poljskega prvaka Lech Poznan (2:1).

Šporar ne mara umetne podlage

Andraž Šporar bo danes s Slovanom gostoval na Finskem. | Foto: www.alesfevzer.com Andraž Šporar bo danes s Slovanom gostoval na Finskem. Foto: www.alesfevzer.com

Slovaški prvak Slovan Bratislava bo ob 18.45 gostoval na Finskem v Kuopiu, od prve minute pa bi lahko za goste zaigrala Andraž Šporar, povratnik na Kekovem seznamu kandidatov za nastop v kvalifikacijah za SP 2026, in Kenan Bajrić. "Stadion je lep, travnata površina pa umetna. To je posebna podlaga. Ni mi všeč, podobno velja tudi za moje soigralce. A potrudili se bomo, da bi osvojili vse tri točke," je pred zahtevnim gostovanjem na severu Evrope povedal Šporar.

Dušan Stojinović bo z Jagiellonio gostoval v Severni Makedoniji pri Shkendiji, za derbi kroga pa bosta poskrbela Mainz in Fiorentina, ki je pred kratkim zaradi skromnih rezultatov v serie A zamenjala trenerja. V Evropi gre vijolicam iz Toskane bolje, saj so po dveh krogih na vodilnem položaju. Prvo mesto si delijo s ciprskim Aekom iz Larnake.

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 6. november:

Lestvica:

