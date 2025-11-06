Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
15.33

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Centralna banka kriza Nemčija

Četrtek, 6. 11. 2025, 15.33

13 minut

Je Nemčija v velikih težavah?

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nemčija | Foto Pixabay / FelixMittermeier

Foto: Pixabay / FelixMittermeier

V nemškem finančnem sistemu se povečujejo tveganja zaradi globalnih trgovinskih vojn in zastoja gospodarske rasti, je danes opozorila nemška centralna banka. Obstaja bojazen, da stranke zaradi šibkega gospodarskega okolja ne bodo mogle odplačati posojil, trend pa se ob gospodarskih in strukturnih izzivov lahko poslabša.

Čeprav je kapitalska baza nemških bank v splošnem trdna, se ne sme precenjevati odpornosti zlasti velikih bank. Tveganja so na papirju lahko zdijo manjša, kot so v resnici, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedla Bundesbank.

Armin Papperger
Novice Osupli Nemci: nepričakovani padec nemškega velikana

Cene na nemškem trgu poslovnih nepremičnin so se v zadnjem času stabilizirale, a so razmere negotove. Na področju oddajanja poslovnih prostorov v mnogih državah izzivi ostajajo, saj vse vedno več ljudi dela od doma.

Na trgu stanovanjskih nepremičnin se ob naraščajočih cenah in števila transakcij kažejo znaki okrevanja. Precenjenost teh nepremičnin se je večinoma razrešila v letu 2024, so dodali.

žrtve desničarskega skrajneža
Novice Grozljivo: s krvjo porisali avtomobile, tudi s svastikami

Dodatna tveganja za nemški finančni sistem bi lahko nastala zaradi povečanja javnega dolga, saj je nova vlada odprla milijarde posojil na področju obrambe in infrastrukture.

Centralna banka kriza Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.