Je Nemčija v velikih težavah?

V nemškem finančnem sistemu se povečujejo tveganja zaradi globalnih trgovinskih vojn in zastoja gospodarske rasti, je danes opozorila nemška centralna banka. Obstaja bojazen, da stranke zaradi šibkega gospodarskega okolja ne bodo mogle odplačati posojil, trend pa se ob gospodarskih in strukturnih izzivov lahko poslabša.

Čeprav je kapitalska baza nemških bank v splošnem trdna, se ne sme precenjevati odpornosti zlasti velikih bank. Tveganja so na papirju lahko zdijo manjša, kot so v resnici, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedla Bundesbank.

Cene na nemškem trgu poslovnih nepremičnin so se v zadnjem času stabilizirale, a so razmere negotove. Na področju oddajanja poslovnih prostorov v mnogih državah izzivi ostajajo, saj vse vedno več ljudi dela od doma.

Na trgu stanovanjskih nepremičnin se ob naraščajočih cenah in števila transakcij kažejo znaki okrevanja. Precenjenost teh nepremičnin se je večinoma razrešila v letu 2024, so dodali.

Dodatna tveganja za nemški finančni sistem bi lahko nastala zaradi povečanja javnega dolga, saj je nova vlada odprla milijarde posojil na področju obrambe in infrastrukture.