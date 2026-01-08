Neverjetno, kaj je preživel mali mucek: policisti so slišali glasno mijavkanje

Nemški cariniki in policisti so v zadnjem delu tovornjaka našli mladega mucka, ki je brez hrane in vode preživel skoraj sedemdnevno potovanje iz Turčije v Nemčijo, je danes sporočila nemška carina.

Mucka so našli med rutinskim nadzorom vozil na avtocesti blizu mesta Würzburg na jugu Nemčije.

Policisti so med nadzorom iz zadnjega dela tovornjaka slišali glasno mijavkanje. Cariniki so nato med pregledom vozila, ki je prevažalo dele strojev, med tovorom našli izmučeno mlado mačko.

Okoli tri mesece starega mucka so predali lokalnemu zavetišču za živali, ki mu bo po kratki karanteni in popolnem okrevanju skušalo najti dom v Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.