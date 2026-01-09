Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Evropski avtomobil leta 2026 mercedes CLA

Evropski avto leta 2026

Evropski avto leta – novi CLA je prinesel Mercedesu prvo zmago po 52 letih

Mercedes CLA COTY | Foto COTY

Foto: COTY

Zmagovalec izbora Evropski avto leta je mercedes CLA, prvi tak uspeh za Mercedes-Benz po letu 1974.

Mercedes CLA
Ključni mercedes desetletja? Sedli smo vanj, kakšni so vtisi?

Na avtomobilski razstavi v Bruslju so razglasili tudi zmagovalce izbora Evropski avto leta. Največ glasov je dobil novi mercedes-benz CLA, ki je največ glasov dobil od 22 predstavnikov žirije. CLA je zbral 320 točk, drugouvrščeni škoda elroq pa 220 točk. Tretje mesto je zasedel kia EV4 z 208 točkami.

Sledil je citroen C5 aircross z 207 točkami, nato pa še fiat grande panda (200 točk), dacia bister (170 točk) in renault 4 (150 točk). 

Prva Mercedesova zmaga po letu 1974

V žiriji je sodelovalo 59 predstavnikov evropskih medijev, ki so prihajali iz 23 različnih držav. Vsi z izjemo renaulta 4 so dobili največ glasov od enega izmed žirantov. CLA je torej največ glasov dobil od 22 žirantov, C5 aircross od petnajstih, fiat grande panda od devetih, škoda elroq od osmih, dacia bigster od treh in kia EV4 od dveh žirantov.

Za Mercedes-Benz je to prva zmaga po letu 1974, ko je Evropski avto leta postal mercedes-benz 450 SE. Leta 1997 se je med prve tri uspel uvrstiti še mercedes-benz razred E.

V zadnjih dveh letih je prestižni naslov pripadel Renaultu – pred dvema letoma s scenicom, lani pa z električno petko.

Evropski avtomobil leta 2026 mercedes CLA Mercedes-Benz
