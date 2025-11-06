Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 6. 11. 2025, 10.18

11 minut

Grozljivo: s krvjo porisali avtomobile, tudi s svastikami

žrtve desničarskega skrajneža | Dogodek ni osamljen primer delovanja skrajnežev v Hanauu. V istem mestu je desničarski skrajnež Tobias Rathjen v začetku leta 2020 na pohodu po barih z vodnimi pipami umoril osem moških in eno žensko. Napadalec je nato ubil še svojo mater in si sodil sam. | Foto Guliverimage

Dogodek ni osamljen primer delovanja skrajnežev v Hanauu. V istem mestu je desničarski skrajnež Tobias Rathjen v začetku leta 2020 na pohodu po barih z vodnimi pipami umoril osem moških in eno žensko. Napadalec je nato ubil še svojo mater in si sodil sam.

Foto: Guliverimage

V nemškem mestu Hanau so ponoči neznanci s krvjo umazali skoraj 50 vozil, pročelij hiš in poštnih nabiralnikov. Vmes so bile tudi svastike, poroča Bild.

Po besedah policije se je nanje v sredo pozno zvečer obrnil moški, potem ko je na svojem parkiranem avtomobilu odkril rdečkasto tekočino. Svastika je bila razmazana na pokrovu motorja.

Ko so policisti preiskali območje, so našli še na desetine poškodovanih objektov - skupno okoli 50 avtomobilov, pa tudi pročelij hiš in poštnih nabiralnikov. Čeprav je bilo veliko nacističnih simbolov obrnjenih, jih policija uvršča med svastike.

Glede na predhodni test je rdeča snov verjetno človeška kri, so povedali preiskovalci, vendar njen izvor ostaja popolnoma neznan. Po navedbah policije namreč trenutno ni poročil o poškodbah na tem območju.

Preiskovalci tavajo v temi, ozadje in motiv dejanj sta popolnoma nejasna, so povedali. Trenutno poteka preiskava zaradi materialne škode in uporabe simbolov organizacij, ki so v nasprotju z ustavo.

To pa ni osamljen primer delovanja skrajnežev v tem mestu. V Hanauu je desničarski skrajnež Tobias Rathjen v začetku leta 2020 na pohodu po barih z vodnimi pipami umoril osem moških in eno žensko. Napadalec je nato ubil še svojo mater in si sodil sam.

Podpredsednik nemškega državnega zbora Omid Nouripour je po odkritju za Bild dejal: "Brez besed sem. To dejanje udari v samo srce mesta Hanau in ponovno odpira rane desničarskega terorističnega napada pred petimi leti. To je treba čim prej rešiti."

Policija prosi javnost za kakršnekoli informacije v zvezi z dogodkom. 

