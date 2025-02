Majice s svastiko so bile kaplja čez rob, sodelavci ga zapuščajo

Raper in modni oblikovalec Ye (nekdaj Kanye West) je pred dnevi spet poskrbel za škandal. Ogromno prahu je dvignil z reklamo, ki je promovirala njegovo spletno stran, na njej pa prodaja en sam izdelek: majice s svastiko. Reklamo, v kateri se je pojavil tudi raper Ye, so zavrteli na nekaterih trgih med enim izmed največjih športnih dogodkov v ZDA, v času Super Bowla. Oglas raperja Yeja naj bi se sicer predvajal le na lokalnih trgih in ni bil predvajan na nacionalni ravni, je poročal The Hollywood Reporter.

Ye je v reklami ljudi napotil v svojo spletno trgovino Yeezy.com, ki je v torek zgodaj prodajala le en izdelek: belo majico s črno svastiko za 20 dolarjev (19,3 evra). Po navedbah Variety je ob predvajanju reklame v nedeljo zvečer spletno mesto še prodajalo vrsto oblačil brez blagovne znamke, a kmalu zatem se je na omenjenem spletnem mestu prodajala samo še majica s simbolom svastike. V torek zjutraj pa je spletno mesto obiskovalce že pozdravilo z napisom, da trgovina ni na voljo, je poročal NY Times.

Označil se je za nacista in Hitlerjevega simpatizerja

Odzval se je tudi tiskovni predstavnik spletne platforme Shopify, ki obdeluje naročila spletnega mesta, in povedal, da Yejeva spletna trgovina "ni sodelovala v pristnih trgovinskih praksah in je kršila naše pogoje, zato smo jo odstranili iz Shopifyja".

Sporni oglas raperja, v katerem je Ye nastopil tudi sam. Foto: Profimedia

Sporni oglas kontroverznega raperja je bil predvajan le nekaj dni potem, ko se je ta na družbenih omrežjih v objavah razburjal in se označil za nacista ter izpovedal svojo ljubezen do Adolfa Hitlerja, izrazil pa je tudi željo, da raperja Diddyja (Seana Combsa) izpustijo iz zapora, kjer Combs čaka na sojenje, ki se bo začelo 5. maja. Kasneje je Ye svoj račun na omrežju X deaktiviral. To se ni zgodilo prvič, saj je bil raper leta 2022 suspendiran iz omrežja X potem, ko je objavil vrsto žaljivih sporočil, vključno s podobo svastike znotraj Davidove zvezde. Njegov račun so znova obudili po osmih mesecih, Ye pa se je judovski skupnosti opravičil za svoje komentarje z objavo na Instagramu, napisano v hebrejščini.

Za raperja je v preteklosti veljalo, da ima diagnosticirano bipolarno motnjo, vendar je enem izmed zadnjih intervjujev v podkastu, ki je bil objavljen prejšnji teden, dejal, da so mu postavili napačno diagnozo in da ima avtizem.

Zapušča ga tudi ekipa

Po spornih objavah na njegovem računu X je raperjev agent Daniel McCartney na Instagramu objavil, da se z njim razhaja. "S takojšnjim učinkom ne predstavljam več Yeja (Kanyeja Westa) zaradi njegovih škodljivih in sovražnih pripomb, za katerimi ne morem stati jaz niti 33 & West," je zapisal v svoji izjavi in jo podpisal z "mir in ljubezen vsem".

Nad dejanji raperja Yeja zgroženi tudi zvezdniki

Zapis glasbenika, producenta in pevca Charlieja Putha na njegovem Instagram profilu. Foto: Instagram/charlieputh

Na skrb vzbujajoče dogajanje okoli raperja Yeja se je poleg številnih drugih odzval tudi priznani ameriški glasbenik Charlie Puth, ki je med drugim zapisal, da je sporočilo, ki ga Ye sporoča svetu, zelo nevarno. "Prosim te, da s tem prenehaš. Prodajaš majice s simboli svastik in s svojimi dejanji vplivaš na milijone ljudi po svetu. Rotim te, da prenehaš, prosim," je še zapisal zvezdnik.

Preberite še: