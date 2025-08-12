Oven

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Bik

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Dvojčka

Spomnili se boste na priložnost za zaslužek, naredili boste poslovni načrt, ki bo perspektiven. Danes bo razumevanje doseženo s pomočjo prijatelja. Presenečeni boste, ker se boste še vedno počutili slabo od naključne hrane in slabega spanca. Sporočila, na katerega že nekaj časa čakate, najverjetneje še ne boste dobili.

Rak

Uživali boste ob ogledu filma s posebno osebo ali v družbi prijateljev. Vaša sposobnost, da se lahko popolnoma predate drugim in odmislite skrbi, je enkratna. Vitalnost in moč se bosta vrnili in to ravno ob pravem času, da boste zaključili del projekta ali pa boste pričeli z novim. Sledite svoji intuiciji in delo bo še boljše.

Lev

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Devica

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. V kolikor zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Tehtnica

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.

Škorpijon

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Strelec

Poguma in iznajdljivosti vam ne bo primanjkovalo. Nobena delovna obveznost vam ne bo prezahtevna, vendar se še ne boste mogli pohvaliti s kakšnimi večjimi finančnimi prihranki. Spremenili boste tudi neke načrte, ki so povezani s skupnim življenjem ali podpisom pogodbe.

Kozorog

Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, drugi ljudje pa bodo odstopali celo od že dogovorjenega. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Vodnar

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narastel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.

Ribi

Vezani boste zelo čustveni, zato pazite, da ne bi po nepotrebnem izzivali prepirov doma. Poskusite svoja čustva zadržati zase, v nasprotnem primeru bi namreč lahko hitro prišlo do obtoževanja in prepirov. Samski pa razmislite o tem, kaj vas najbolj osrečuje in stremite k temu. Za vse ostalo bo še dovolj časa.